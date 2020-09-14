S&P оценило рейтинги Украины: озвучены риски

Агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне B со стабильным прогнозом.

Краткосрочный рейтинг также подтвержден на уровне B, передает "Интерфакс-Украина".

Аналитики S&P прогнозируют снижение ВВП Украины на 6% в 2020 году, рост на 4% в 2021-м и на 3% в 2022-2023 годах.

Что это значит

Уровень "В" отражает низкий доход на душу населения и проблемное инвестиционную среду и политическую ситуацию. В агентстве также отметили положительное влияние увеличение валютных резервов и повышение качества макроэкономической политики с 2015 года.

Улучшают рейтинг Украины программы реформ, от которых напрямую зависят заимствования на рынках капитала и финансирования на льготных условиях.

В S&P не исключают, что рейтинг могут снизить, если Украина откажется от проведения ключевых реформ, в частности независимости НБУ.

"Пока не ясно, как недавняя смена главы и правления Национального банка Украины повлияет на независимость центрального банка, денежно-кредитную политику и отношения Украины с ключевыми кредиторами. Однако валютные резервы служат защитой от потенциально неблагоприятных событий во внешней финансовой среде. В связи с этим мы подтверждаем суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне B/B. Прогноз стабильный", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, международное рейтинговое агентство Fitch ожидает ускорения роста курса доллара и украинской экономики до 3,5% в 2020 году и 3,8% в 2021 году благодаря частному потреблению и инвестициям.