Созданный НКРЭКУ кризис в конечном счете скажется и на рейтинге Зеленского – депутат

Спровоцированный действующим нелегитимным составом НКРЭКУ кризис на энергетическом рынке в конечном счете скажется на рейтинге власти, в том числе президента Владимира Зеленского.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина24" высказала народный депутат Виктория Гриб.

"У нас слишком много вновь созданных "независимых" органов. Таких как НКРЕКП, которая контролирует рынок электроэнергии. Вы знаете, когда есть проблемы и когда ищут виноватых, то виноваты, безусловно – Кабинет министров, президент", – заявила Гриб.

Депутат также добавила, что окружение президента фактически подставило его с не конституционностью указов о назначении членов НКРЭКУ.

"Это не вина президента, а вина тех людей, которые его подставили. Если президент не имеет права в рамках конституции назначать членов НКРЭКУ, потому что очень четко прописано, кого имеет право назначать президент в нашей стране. То тогда, соответствующие приказы, которые готовились его окружением – это просто подстава", – подчеркнула Виктория Гриб.

Напомним, большинство членов НКРЭКУ были назначены президентом Владимиром Зеленским в октябре 2019 года. В декабре того же года на энергорынке начался кризис, который в марте 2020 стал крупнейшим за всю историю независимой Украины. По данным временной следственной комиссии парламента, которая была создана весной 2020 для выяснения причин кризиса, ответственность за нее лежит на Нацкомиссии.

Осенью 2020 подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на рынке на регулятор положил Антимонопольный комитет Украины, обязав комиссию прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

На фоне критики работы регулятора дополнительно разгорелся коррупционный скандал вокруг главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка за энергетический бизнес его семьи.