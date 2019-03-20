''Создали трещину'': в США рассказали, как поссорили Кремль с олигархами

Санкции США против России сильно подпортили отношения между Кремлем и российскими олигархами.

Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря по финансовому и санкционному противодействию Дэвид Пейман в интервью "Голосу Америки". Он также указал, что истинная цель санкций против РФ не издержки экономики, а изменение поведения.

"Огромные издержки, которые, благодаря нам, понесли российские олигархи, близкие к Кремлю, создали трещины в отношениях в России и между олигархами и Кремлем. Кроме того, мы вводим эти санкции не только для повышения издержек, но и для того, чтобы вызвать изменения в поведении", - заявил он.

По словам Пеймана, в этом отношении у США возникло трансатлантическое единство с европейскими партнерами.

"Оно было уже в 2014 году. Сейчас уже не 2014 год. Злонамеренное поведение России активизировалось. Вы упомянули вмешательство на выборах как один пример. Поэтому по мере активизации злонамеренного поведения со стороны России санкции будут усиливаться, и мы будем выступать совместно с нашими европейскими партнерами, чтобы наши санкции дали мультипликативный эффект и оказывалось достаточно сильное давление на Россию, чтобы она несла ответственность за свое злонамеренное поведение", - подчеркнул дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.

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