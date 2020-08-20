Союзник Украины может помешать достроить "Северный поток-2"

У Польши, которая как и Украина выступает против "Северного потока-2", есть дополнительный вариант, как усложнить достройку российского газопровода.

Как пояснил ведущий аналитик Atlantic Council Алан Райли, Варшава может собрать группу из девяти стран и использовать механизм Европейского мониторинга иностранных инвестиций (EUFIS), передает EaDaily.

Британский профессор, специализирующийся на энергетическом праве, замечает, что Европейский мониторинг иностранных инвестиций распространяется на проект на срок 15 месяцев после завершения инвестиций. "Поскольку "Северный поток — 2" еще не достроен, он попадает под действие EUFIS", — пояснил Райли.

Он считает, что Польше достаточно собрать девять государств-членов ЕС, чтобы заставить Еврокомиссию начать разбирательство по EUFIS. "Такие действия позволят заинтересованным странам устранить угрозы безопасности "Северного потока — 2". Кроме того, США могут участвовать в процедурах международного сотрудничества в рамках EUFIS", – считает Райли.

Аналитик Atlantic Council полагает, что в кампании мог бы участвовать и Европарламент, начав собственные слушания по этому вопросу.

США и ряд европейских государств выступают против сооружения российского газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступившие в силу в декабре 2019 года.

Санкции США уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли. В России считают возможным завершить работы с помощью собственных судов, в их числе называют трубоукладчик "Академик Черский" и судно "Фортуна".

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает введение новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

6 августа сенаторы США пригрозили оператору немецкого порта Мукран "финансовым разрушением" в случае продолжения работ над "Северным потоком-2".

Позже стало известно, сумеет ли "Газпром" достроить газопровод в обход Украины в указанные строки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа почти все страны ЕС подписали ноту протеста, которая требует от США прекратить вмешательство в строительство "Северного потока-2", который реализует "Газпром" в партнерстве с европейскими компаниями.