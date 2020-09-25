Союзник Украины призвал остановить "Северный поток-2"

Литовский Сейм принял резолюцию, в которой призывает остановить строительство российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Как сообщило агентство BNS, на такой шаг пошли из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального, в котором подозревают Кремль. Отмечается, что за резолюцию проголосовали 47 парламентариев, один воздержался.

"Отравление Навального с использованием нервно-паралитического ядовитого химического вещества, созданного в российских лабораториях, запрещенное международными договорами, вполне четко показало, что Кремль не готов менять свое агрессивное и циничное поведение по отношению к политической оппозиции", – говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что экспорт энергоресурсов является основным источником финансирования российской агрессивной внешнеполитической инициативы.

"Газопровод "Северный поток-2" по дну Балтийского моря не имеет экономического обоснования и является геополитическим проектом, который усилит зависимость Европы от природного газа, поставляемого Россией. Экономическое давление на газозависимые страны через трубопровод "Северный поток–2" потенциально может быть использован для этой цели", – сказано в заявлении Сейма.

В связи с этим авторы предлагают остановить дальнейшее строительство газопровода.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября в Германии сделали два противоречивых заявления по СП-2.

В США призвали вообще не достраивать газопровод в обход Украины. Позже стало известно, что США любой ценой остановят "Северный поток-2".

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина и Словакия имеют общее видение угроз, которые влечет российский газопровод "Северный поток-2".