Союзник Путина начал подвозить продукты в Крым

Так называемый постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что оккупированный полуостров получил первые поставки фруктов и ягод из Сирии.

В частности, состоялись первые поставки апельсинов и черешни в Крым, сообщает ТАСС.

Однако, по его словам, для постоянного импорта сирийских субтропических фруктов, овощей и ягод нужно наладить стабильную систему перевозок.

"Речь идет не только о поставках в Крым, речь идет об импорте для российского рынка. Сирия может поставлять те субтропические фрукты, которые у нас не производятся – апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты, памело, орехи, ранние овощи и другое", – сообщил Мурадов.

"Постоянный представитель Крыма" отметил, что Сирия производит достаточно таких продуктов, чтобы организовать их импорт.

Для постоянного импорта нужно наладить стабильную систему перевозок

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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