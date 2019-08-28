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Союзник Путина начал подвозить продукты в Крым

1.1т Читать материал на украинском

Так называемый постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что оккупированный полуостров получил первые поставки фруктов и ягод из Сирии.

В частности, состоялись первые поставки апельсинов и черешни в Крым, сообщает ТАСС.

Однако, по его словам, для постоянного импорта сирийских субтропических фруктов, овощей и ягод нужно наладить стабильную систему перевозок.

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"Речь идет не только о поставках в Крым, речь идет об импорте для российского рынка. Сирия может поставлять те субтропические фрукты, которые у нас не производятся – апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты, памело, орехи, ранние овощи и другое", – сообщил Мурадов.

"Постоянный представитель Крыма" отметил, что Сирия производит достаточно таких продуктов, чтобы организовать их импорт.

Для постоянного импорта нужно наладить стабильную систему перевозок

Для постоянного импорта нужно наладить стабильную систему перевозок

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма
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