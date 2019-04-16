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/Новости экономики

"Совсем страх потеряли": в "ДНР" рассказали, как террористы убивают бизнес

1.9тЧитать материал на украинском

На оккупированной территории Донецкой области террористы "ДНР" начали штрафовать местных предпринимателей за логотипы на холодильниках.

"Посмотрите на это фото. Это фото фирменного холодильника. Вот за этот холодильник с логотипом пивзавода "Сармат" донецкого предпринимателя оштрафовали на 10 тысяч рублей (4,2 тысячи гривен). Якобы, это есть реклама алкогольной продукции", – сообщил в Telegram-канале "Караул" адепт "русского мира" Евгений Тинянский.

По его словам, подобной "рекламой" украшен весь регион – холодильники, зонты, палатки, столики и стулья для кафе стоят везде.

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"Вам заняться нечем больше? Люди хоть как-то выживают сами, обеспечивают спрос и товарооборот, хоть как-то сохраняют рабочие места, что позитивно сказывается на экономике. При этом, всякая нечисть, живущая по сути за счет этих людей, ищет повод стянуть с них еще больше денег и перекрыть кислород. Вы там совсем страх потеряли?" – пишет Тинянский.

Он отметил, что занимается штрафами "Министерство информации ДНР", а постановления о взимании лично выписывает "врио министра информации".

"Совсем страх потеряли": в "ДНР" рассказали, как террористы убивают бизнес

"Совсем страх потеряли": в "ДНР" рассказали, как террористы убивают бизнес

Как сообщал OBOZREVATEL, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис". Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.  

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Место
Украина
Тег
ДНР
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Krasnozhon Vladimir
Krasnozhon Vladimir
Дурдом веселка))
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