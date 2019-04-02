"Совок" и безвкусица": в Украине призвали отказаться от побелки деревьев

В Украине нужно прекратить белить известью деревья, бордюры, ограды, заборы и другие малые архитектурные формы, поскольку это пережиток советского прошлого.

С таким предложением выступил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе. О своей позиции он написал в Facebook.

"Еще в 2006 году Минрегион запретил в населенных пунктах белить известью декоративные деревья и малые архитектурные формы. Но все равно каждый год весной коммунальщики старательно разрисовывают известью деревья, бордюры и ограждения. На своей странице в Facebook провел опрос, чтобы узнать общее мнение – нужно ли это", – поделился он.

Побелка деревьев thegarden.com.ua

Результаты свидетельствуют о том, что 64% респондентов выступили так же за отмену традиционной побелки. При этом, 36% считают, что менять ничего не нужно.

У замминистра нашелся еще один аргумент против побелки – на это уходят средства из бюджета.

Вместо этого Парцхаладзе призвал вооружиться опытом европейских стран – чаще делать разметку на проезжей части дорог, решать проблему со сбором мусора в городах.

Предложил замминистра и альтернативный вариант извести – специальные растворы, которые не отображаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля 2017 года в Киеве власти ввели запрет на побелку. В КГГА также призвали сообщать "об особо вопиющих случаях" .

Однако коммунальные службы продолжили побелку известью, несмотря на решение.

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