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''Советское наследие'': названы причины упадка IT-отрасли в Украине

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Главная причина упадка ІТ-отрасли в Украине – это отсутствие инвестиционной "экосистемы". Украинские программисты просто не имеют доступа к зарубежным инвестициям.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил футуролог, координатор дискуссионного клуба "КОЛО" Алексей Жмеренецкий. По его словам, Украина занимает последнее место в мире в рейтинге финансовых рынков.

"У нас есть идеи, есть люди, но нет возможности и денег, чтобы развивать свои продукты. Плюс в Украине из-за советского наследия не развиты предпринимательский дух и культура", – пояснил Жмеренецкий.

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Футуролог заявил, что в Украине сегодня не котируется умение рисковать, а значит люди боятся долгосрочных проектов. Также в украинском обществе отсутствует образ предпринимателя как достойного члена общества, взамен сохранилось клеймо торгаша или спекулянта.

''Советское наследие'': названы причины упадка IT-отрасли в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, средняя зарплата топ-менеджеров в украинском ІТ составляет более 150 тыс. грн. Самый высокий уровень зарплат готовы платить компании, основанные в США.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Алексей Жмеренецкий
Место
Украина
Теги
IT-компанииITЭкономика УкраиныэкономикаУкраина
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Интересно, сколько еще залежалая будет ныть про советское наследие? Работать, суки, надо, работать!!!!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Сука, тридцать лет нет уже того Союза, а эти придурки всё в нём вину ищут.
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