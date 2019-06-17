Советника Зеленского обвинили в лоббизме на рынке электроэнергии: в чем дело

Советника президента Укрины Владимира Зеленского Андрея Геруса обвинили в том, что он занимается лоббизмом, желая продлить полномочия Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и приостановить запуск рынка электроэнергии.

С таким мнением выступил в эфире программы "Комментарии" политолог Кирилл Сазонов. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, по его словам, с 1 июля в Украине должен начать действовать рынок электроэнергии согласно закону, принятому в 2017 году по согласованию с ЕС и ЕБРР.

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Андрей Герус Цензор.НЕТ

"Закон соответствует всем европейским нормам, а в частности Третьему энергетическому пакету. Если рынок действительно заработает, то все формулы, в частности "Роттердам+", а также ручная регулировка и мнение руководителей с НКРЭКУ станут неважными", – пояснил он.

Кирилл Сазонов Скриншот из видео

"Но есть очень мощное лобби в промышленности, которое в любой способ хочет продлить полномочия НКРЭКУ. И именно советника Зеленского Андрея Геруса я считаю представителем этого лобби. Ведь не секрет, что самые большие расходы несут те, у кого стоимость электроэнергии в выработке продукции высока. В частности это те же ферросплавы Игоря Коломойского, где электроэнергия составляет 50% стоимости", – заявил Сазонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг".

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