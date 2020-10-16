Советник Зеленского пояснил суть идеи по Донбассу

В Офисе президента уже давно начали рассматривать варианты создания свободной экономической зоны на подконтрольных территориях Донбасса.

Об этом сообщил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в комментарии "Интерфакс-Украина". Он уточнил, что речь идет также об оккупированных территориях, которые должны будут вновь реинтегрироваться.

"Эта идея достаточно давно обсуждается в ОП. Кстати, она обсуждалась и для "континентальной" территории Донбасса, которая контролируется Украиной, и для той части, которая сейчас неподконтрольна нам, но должна будет снова реинтегрироваться в Украину. Исходя из этой задачи, шла постоянная наработка возможных решений", – пояснил Устенко.

Устенко подчеркнул, что подконтрольная часть Донбасса также нуждается в дополнительном развитии, которое потребовало бы дополнительного финансирования из бюджета. По предварительным оценкам, реинтеграция Донбасса может потребовать порядка $10 млрд.

"Часть госзатрат придется переориентировать на ту территорию, когда наступит мир. Причем мир – это категория не экономическая. Но если ты должен тратить деньги на ту территорию, где нет государственных финансов, важна роль частного сектора. А индустрии там разрушены, разрушена инфраструктура, и даже доверие инвесторов разрушено. Нужно каким-то образом перетянуть инвесторов на ту территорию, давать какие-то стимулы, чтобы инвестирование туда было более чем интересным", – пояснил Устенко.

Как один из стимулов в ОП рассматривалась СЭЗ.

Поясняя причину вынесения этого вопроса для всеукраинского опроса, Устенко указал на политическую ситуацию в стране: "Все экономические вопросы в Украине, особенно сейчас, на пике политического цикла, поднимаются на знамена разных политических сил и используются как лозунги. Но необходимо консолидированное мнение. Если мы решаемся на СЭЗ, то все должны понимать, что да, там нужен льготный режим. Что эти территории нужно восстанавливать, и у нас недостаточно средств".

При этом эксперт не исключает риски, которые может повлечь такое решение, однако нынешние риски в виде контрабандных потоков также высоки, по мнению Устенко.

"Малый бизнес на Донбассе будет находиться на абсолютном голодном пайке – нет сбережений, инфраструктуры, но есть желание к возобновлению. Ему нужны эти условия, в первую очередь", –подчеркивает советник президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, вторым вопросом для общего опроса в день выборов 25 октября будет: поддерживаете ли Вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

В пресс-службе Офиса президента объяснили, что создание на свободной части Донбасса специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции. При условии поддержки этого украинцами.

Впоследствии руководитель делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук объяснил, в чем суть вопроса Зеленского.

Эксперты же полагают, что идея президента с Донбассом не сработает.