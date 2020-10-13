Советник Зеленского о бюджете-2021: не настолько хорош, как хотелось бы
Советник президента Украины, экономист Олег Устенко заявил, что проект государственного бюджета на 2021 год не настолько хорош, как хотелось бы.
"Я считаю, что это неплохой документ в нынешних условиях. Он не настолько плох, как пытаются некоторые изобразить, но он и не настолько хорош, как хотелось бы", – сообщил советник Владимира Зеленского в интервью "Гордону".
По его словам, проект бюджета соответствует текущей экономической обстановке.
"Этот бюджет абсолютно типичный для посткризисного года. В нем нет чего-то особенного, что делало бы его прорывным или провальным. Да, в нем большой дефицит на уровне 6% ВВП. Это остается предметом обсуждения внутри парламента, потому что хотелки украинских депутатов высоки", – заявил Устенко.
Советник президента Украины добавил, что в нынешней ситуации министру финансов Сергею Марченко приходится несладко.
"У Минфина сложная ситуация: с одной стороны, есть большое количество констант (например, расходы на безопасность и оборону, на медицину, финансирование дефицита Пенсионного фонда – все это невозможно менять в принципе), с другой – у них есть новые вводные, связанные с увеличением минимальной заработной платы", – отметил Устенко.
"Получается, что затратная часть госбюджета вроде как и может обсуждаться, но только в смысле перераспределения. Грубо говоря, того, что ты перекладываешь из одного кармана в другой. Вместе с тем общий объем средств, который есть, уже определен", – резюмировал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября Кабмин рассмотрел проект Государственного бюджета Украины на 2021 год, который ему направило Министерство финансов.
Документ предполагает следующие показатели: рост ВВП – 4,6%, инфляция – 7,3%, среднемесячная зарплата – 13 600 грн. В бюджете заложен курс 29,1 грн/$.
Дефицит бюджета составит 270 млрд гривен, так что в следующем году Украине не обойтись без кредитов. Однако в Минфине сказали, что зависимость от заемных денег будет меньше, чем в 2020 году.