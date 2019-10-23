Совет НБУ захотел расширить свои полномочия: что изменится

Совет Национального банка инициирует внесение изменений в закон о регуляторе, согласно которыму совет НБУ сможет устанавливать для правления ключевые показатели эффективности денежно-кредитной политики.

"По результатам анализа накопленного опыта за последние три года, можно выделить несколько аспектов, которые следует урегулировать на законодательном уровне для усиления положительных тенденций и ослабление негативных факторов", – написал глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин на Facebook.

По его словам, среди них:

Рассмотреть возможность расширения полномочий Совета, придание ему статуса руководящего органа НБУ;

Наделение более действенным инструментарием в части принятия решений в случае недостижения поставленных перед НБУ целей;

Устранить зависимость в оплате труда членов Совета от членов правления;

Усилить подотчетность правления и Совета обществу;

Устранить противоречия относительно объекта проверки НБУ внешним государственным органом контроля;

Урегулировать отдельные вопросы управления собственным капиталом НБУ в части уточнения термина "денежно-кредитные обязательства" и уменьшение размера общих резервов, что будет способствовать эффективному использованию государственных средств;

Усилить независимость подразделения внутреннего аудита НБУ для обеспечения выполнения функции внутреннего аудита в соответствии с международными стандартами;

Обеспечить независимость секретариата для обеспечения выполнения функций Совета.

Совет Национального банка инициирует внесение изменений в закон о регулятора

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июня Национальный банк сообщил о попытке запретить замглавы НБУ Екатерине Рожкой выполнять должностные обязанности Барышевским районным судом.

23 сентября Киевский апелляционный суд отменил постановление Барышевского районного суда о запрете выполнять свои обязанности замглавы Национального банка Украины.

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