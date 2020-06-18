Совет ЕС продлил санкции против России за Крым

Андрей Довгань Экономика 14:11, 18.06.2020 Обновлено: 14:24, 18.06.2020

Совет Евросоюза в четверг, 18 июня, продлил до июня 2021 года санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 года санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение. Надо повышать давление за нарушение прав человека, "паспортизацию", запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму", – написал глава МИД.

Евросоюз продлил санкции против России за Крым
Twitter Дмитрия Кулебы

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