Украина получит миллиард евро: Совет ЕС принял решение

Послы Европейского Союза одобрили соглашение с Европарламентом о новом пакете макрофинансовой помощи для Украины.
"Еще 1 млрд евро займов будут покрывать потребности Украины в финансировании в течение двух с половиной лет", – говорится на сайте Совета ЕС.
Соответствующие средства будут поддерживать экономическую стабилизацию и программу структурных реформ, дополняя ресурсы, которые предоставляет Международный валютный фонд.
В Совете ЕС отметили, что макрофинансовая помощь является исключительной формой финпомощи, которую Евросоюз распространяет на страны-партнеры, имеющие трудности с платежным балансом. Это третья операция для Украины с 2014 года.
В частности, МВФ определил дефицит финансирования в размере 4,5 млрд долларов на 2018 и 2019 годы, перейдя за рамки финансирования, выделенного до настоящего времени международным сообществом.
Дальнейшие выплаты будут обусловлены тем, что Украина будет уважать демократические механизмы и верховенство закона и гарантировать уважение прав человека.
При этом европейские политики не уточнили, какие именно будут условия для получения Украиной финпомощи. Они будут установлены в меморандуме о взаимопонимании между Украиной и Еврокомиссией.
Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение ЕС:
"Приветствую сегодняшнее решение Совета ЕС, которое открывает путь к началу новой программы макрофинансовой помощи Украине, о которой мы с лидерами ЕС договорились в конце прошлого года. Это важный сигнал со стороны государств-членов ЕС по оценке прогресса на пути реформ и преданности дальнейшей поддержке Украины".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главным условием предоставления макрофинансовой помощи Украине ЕС определил эффективную реализацию реформ на основе программы EFF (Extended Fund Facility) МВФ.
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