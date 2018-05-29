Украина получит миллиард евро: Совет ЕС принял решение

Послы Европейского Союза одобрили соглашение с Европарламентом о новом пакете макрофинансовой помощи для Украины.

"Еще 1 млрд евро займов будут покрывать потребности Украины в финансировании в течение двух с половиной лет", – говорится на сайте Совета ЕС.

Соответствующие средства будут поддерживать экономическую стабилизацию и программу структурных реформ, дополняя ресурсы, которые предоставляет Международный валютный фонд.

В Совете ЕС отметили, что макрофинансовая помощь является исключительной формой финпомощи, которую Евросоюз распространяет на страны-партнеры, имеющие трудности с платежным балансом. Это третья операция для Украины с 2014 года.

В частности, МВФ определил дефицит финансирования в размере 4,5 млрд долларов на 2018 и 2019 годы, перейдя за рамки финансирования, выделенного до настоящего времени международным сообществом.

Дальнейшие выплаты будут обусловлены тем, что Украина будет уважать демократические механизмы и верховенство закона и гарантировать уважение прав человека.

При этом европейские политики не уточнили, какие именно будут условия для получения Украиной финпомощи. Они будут установлены в меморандуме о взаимопонимании между Украиной и Еврокомиссией.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение ЕС:

"Приветствую сегодняшнее решение Совета ЕС, которое открывает путь к началу новой программы макрофинансовой помощи Украине, о которой мы с лидерами ЕС договорились в конце прошлого года. Это важный сигнал со стороны государств-членов ЕС по оценке прогресса на пути реформ и преданности дальнейшей поддержке Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главным условием предоставления макрофинансовой помощи Украине ЕС определил эффективную реализацию реформ на основе программы EFF (Extended Fund Facility) МВФ.