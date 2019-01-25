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''Сотрясло Москву'': стало известно о сильнейшем просчете Путина

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Россия потратила миллиарды на наращивание влияния в Венесуэле, но после переворота в стране и смены власти теперь ее ставка может провалиться.

Об этом сказано в материале издания The Washington Post. Отмечается, что Москва годами пыталась превратить страну в ближайшего союзника.

"Москва инвестировала годы усилий и миллиарды долларов в то, чтобы превратить Венесуэлу в одного из ближайших союзников в западном полушарии. В четверг Москву сотрясла перспектива того, что ее инвестиции могут рассеяться как дым", - сказано в материале.

По мнению автора материала, ситуация в Венесуэле показала, что многомиллиардная ставка на рост российского влияния в Латинской Америке может стремительно провалиться.

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"По словам Дмитрия Розенталя, ученого в Институте Латинской Америки Российской Академии наук, дальнейшая нестабильность может повысить риск потери Россией всех инвестиций в экономику Венесуэлы, которые он оценивает примерно в 25 млрд долларов. Если лидер оппозиции Хуан Гуайдо - которого США в среду признали временным президентом - наберет силу, по словам Розенталя, политические и военные контакты между Москвой и Каракасом наверняка сократятся", - сказано в публикации.

В то же время, по словам Розенталя, ключевой вопрос до сих пор остается без ответа: как сильно Гуайдо отойдет от дружественной к России политики Мадуро.

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"В последние годы президент России Владимир Путин стал патроном Венесуэлы - попутно досаждая США. Теперь венесуэльская ставка Кремля повисла в воздухе", - отмечается в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Венесуэлы Каракасе 23 января тысячи людей вышли на протесты против президента Николаса Мадуро. Жители таким образом отреагировали на призыв оппозиции, которая не признает результат выборов, избравших Мадуро главой государства на второй срок.

В результате глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом вместо Николаса Мадуро.

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Персоны
Николас МадуроВладимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Если, да кабы)) Скоро(с)... Нацисты вы смешны)))
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