Сотни вагонов скапливаются на станциях грузоотправителей из-за нового запрета "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" своей телеграммой от 26 июня запретила, начиная с 1 июля, отправку грузовых вагонов с любой отсутствующей или разукомплектованной деталью или узлом. Это привело к тому, что на подъездных станциях стали скапливаться сотни вагонов, которые УЗ не принимает к перевозкам, что грозит срывом работы крупных промышленных предприятий.

Так, в комментарии ЦТС начальник управления железнодорожного транспорта ММКИ Федор Шендриков заявил: "С 1 июля на подъездном пути ММК имени Ильича сложилась критическая обстановка – до степени срыва производства на комбинате. Основной причиной кризисной ситуации стали действия работников вагонного хозяйства Донецкой железной дороги, которые с 1 июля начали выполнять требования Приказа ЦВ-12/1183 от 26 июня 2020 г при отправлении вагонов с подъездного пути ММК им. Ильича. Только за 6 часов такой работы была практически парализована крупнейшая грузовая станция комбината – "Рудная"… Итог технического осмотра порожних вагонов восьми собственников – 78 забракованных вагонов в составах 4-х поездов, или 32% всех вагонов".

Также, по его словам, на данный момент 12-15 % порожних вагонов из предъявленных ММКИ к отправлению УЗ называет непригодными, что привело к скоплению более 600 порожних вагонов на ж/д станциях комбината. При этом "Укрзалізниця" не обращает внимания на тот факт, что ранее подала эти вагоны на подъездной путь с грузами, с теми же техническими отступлениями, но в статусе пригодных под погрузку.

"С начала июля задержки в приеме поездов с внешней сети и в обслуживании производственных цехов предприятия железнодорожными перевозками стали нормой. Общее же количество грузовых вагонов (так называемый остаток) уже превысил 2,5 тысячи. Таким образом, в очередной раз борьба с разукомплектованными вагонами происходит за счет пользователей услуг УЗ", – отметил Федор Шендриков.

О негативных последствиях введенной "Укрзалізницею" ограничительной меры говорят и металлурги Кривого Рога. "Ежедневно Северный ГОК отправляет до 10 составов концентрата и окатышей меткомбинатам Украины и Европы, а это 530 вагонов в день. Запрет отправки разукомплектованных вагонов может иметь ряд негативных последствий. Это, прежде всего, нарушение правил контрактов и штрафные санкции в адрес компании и нашего предприятия. В свою очередь, это может привести к затовариванию складов готовой продукцией, концентратом и окатышами, а в итоге - к остановкам производственных цехов и предприятий", – говорит генеральный директор Северного ГОКа Андрей Скачков.

Как отмечают участники рынка, запрещая отправку разукомплектованных вагонов, УЗ таким образом на самом деле пытается сократить количество вагонов на ж/д сети, чтобы справиться с объемами грузоперевозок, которые демонстрируют тенденцию к снижению в последние месяцы.

Кроме того, как акцентируют грузоотправители, вагоны должны отцепляться после выявления неисправностей, а не ехать с выявленными повреждениями до станции назначения и создавать там пробки, тем самым усложняя и без того проблемную логистику и формирование составов.

"Забракованные вагоны простаивают в ожидании согласования перестановки со стороны захлебнувшихся от заказов ремонтных депо УЗ. Каждый день бракуется в несколько раз больше вагонов, чем возможно отремонтировать… В своей телеграмме на дороги, УЗ забыла указать, как организовать круглосуточную работу депо с привлечением дополнительного персонала, где взять дополнительные локомотивы и составителей для проведения маневров на сортировочных узлах, сколько будет поставлено дополнительных сертифицированных комплектующих на депо для своевременного ремонта, в разы возросшего потока "больных" вагонов", – указывает на еще один аспект проблемы один из собеседников ЦТС.

Также отмечается, что значительная часть вагонов бракуется по причине разукомплектования тормозной системы, компоненты которой разукомплектовываются в пути следования вагонов по магистралям общего пользования. В связи с чем операторы в очередной раз обращают внимание УЗ на необходимость усиления контроля за сохранностью подвижного состава.

Напомним, что в начале июня прошла очередная встреча представителей АО "Укрзалізниця" и участников рынка железнодорожных грузоперевозок, на которой обсуждался вопрос борьбы с разукомплектованием вагонов. Тогда озвучивалось предложение сделать публичной информацию о критических точках, где выявляются случаи разукомплектования вагонов и размещать такую информацию на официальных ресурсах УЗ.