Сотни тысяч украинцев захотели получить 8000 грн: как добиться помощи от государства

В Украине сотни тысяч граждан подали заявления на получение единовременной материальной помощи ФЛП и наемным работникам (8000 гривен) в приложении и на портале "Дія".

Однако были приняты заявления только 33 тысяч украинцев. Все выплаты им проведут до 31 декабря. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Отправить форму можно в несколько кликов. Для получения услуги на портале необходима квалифицированная электронная подпись, а для получения через приложение – авторизация в нем.

"Подать заявление на получение помощи можно до 31 декабря. Поэтому все украинцы, которые имеют право на получение такой помощи, точно смогут воспользоваться этим сервисом", – заявил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

В ведомстве отметили, что с момента запуска услуги сотни тысяч пользователей одновременно пытаются подать заявление. Это повлияло на стабильность "Дії", поэтому команда Минцифры работает над оптимизацией работы с большой нагрузкой.

"Если вы уже подали одно заявление, не пытайтесь отправлять сразу еще одно. Обо всех статусах вашего заявления вы можете узнать в вашем кабинете гражданина на портале "Дія" или через push-оповещения в приложении. Информация о зачислении средств поступит от вашего банка", – сообщил руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник.

Чтобы получить средства, необходимо указать IBAN своего личного гривневого счета. Далее информация поступит на обработку в Пенсионный фонд Украины.

Однако помощь получат только те ФЛП, у которых основной КВЭД подпадает под предоставление единовременной материальной помощи. Полный список КВЭД доступен по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вступили в силу законы о введении налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и единовременной выплате в размере 8000 гривен.

Закон вводит единовременную компенсацию бизнесу для возмещения уплаты единого взноса. Размер компенсации составит среднемесячную сумму ЕСВ по расчетам последних 10 месяцев.

Компенсацию получат те компании, которые реально пострадают от введения карантина. При этом компенсация не будет предоставляться, если по ЕСВ есть задолженность.