В Украине нардепам подняли зарплату до 100 тысяч гривен: Розенко сделал резонансное заявление

В Украине с 1 января 2020 года депутатам Верховной Рады и работникам министерств увеличили зарплату от 2 до 5 раз по сравнению с 2019 годом.

Об этом в Facebook сообщил бывший вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко. По его словам, зарплаты многих депутатов и чиновников превысят "сотни тысяч гривен".

Павел Розенко delo.ua

"Сегодня активно разгоняется "зрада" о выплате чиновникам одного из министерств зарплат в суммах до 500 тыс. гривен. Обращаю внимание, что увеличение зарплат министрам и их заместителям состоялось по всем министерствам. Увеличение в среднем для топ-чиновников произошло в 3,5 - 5 раза", – рассказал Розенко.

По его словам, с 1 января 2020 года зарплата депутатов Верховной Рады станет больше 100 тыс. грн. На фоне этого экс-министр напомнил, что средняя зарплата в образовании сегодня составляет 9 тыс. грн.

"Эпоха бедности закончена, друзья. С особым трепетом интересно слушать аргументацию "слуг народа", почему отменено постановление предыдущего правительства об увеличении в 2020 году зарплат педагогам на 20%. Ибо, по их словам, то "был" популизм "и средств на это нет", – резюмировал Розенко.

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистическом может быть от 16 до 18 000 грн.

По данным Госстата, средняя заработная плата в сентябре 2019 составила 10687 грн.

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