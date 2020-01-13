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13 января • обновлено в 17:44
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В Украине нардепам подняли зарплату до 100 тысяч гривен: Розенко сделал резонансное заявление

8.3т
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В Украине с 1 января 2020 года депутатам Верховной Рады и работникам министерств увеличили зарплату от 2 до 5 раз по сравнению с 2019 годом.

Об этом в Facebook сообщил бывший вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко. По его словам, зарплаты многих депутатов и чиновников превысят "сотни тысяч гривен".

Павел Розенко

Павел Розенко

delo.ua

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"Сегодня активно разгоняется "зрада" о выплате чиновникам одного из министерств зарплат в суммах до 500 тыс. гривен. Обращаю внимание, что увеличение зарплат министрам и их заместителям состоялось по всем министерствам. Увеличение в среднем для топ-чиновников произошло в 3,5 - 5 раза", – рассказал Розенко.

По его словам, с 1 января 2020 года зарплата депутатов Верховной Рады станет больше 100 тыс. грн. На фоне этого экс-министр напомнил, что средняя зарплата в образовании сегодня составляет 9 тыс. грн.

"Эпоха бедности закончена, друзья. С особым трепетом интересно слушать аргументацию "слуг народа", почему отменено постановление предыдущего правительства об увеличении в 2020 году зарплат педагогам на 20%. Ибо, по их словам, то "был" популизм "и средств на это нет", – резюмировал Розенко.

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Автор
Алекс Шухарт
Темы
Зарплаты в Украине Повышение зарплат и пенсий
Персона
Павел Розенко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Кабинет министров Украины зарплата
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Shepard John
Shepard John
С этими все ясно, давайте новых
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Просто завидует, оторвали от кормушки ! Глядя на его харю можно подумать, что он жил на минималку.
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
а яку гучно плещуть в долоні педагоги аж на Хрещатику чути.
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