Сотни миллиардов: оценены колоссальные потери России от санкций

В результате финансовых санкций Запада экономика России потеряла более 800 млрд рублей (12 млрд долларов).

Как сказано в материале РБК, рецессия была неизбежным сценарием для российской экономики после 2014 года. При этом западные санкции повлияли на это, но не были главным катализатором спада.

"Замедление экономики началось примерно за год до введения санкций. Спад экономического роста продолжился в 2014 году, когда годовой рост ВВП составил 0,7% (при 3,7% в 2012-м и 1,8% в 2013 году)", - сказано в материале.

Отмечается, что в деньгах потери экономики от санкций можно оценить более чем в 800 млрд руб. в ценах 2011 года. Как сказано в статье, замедление экономики в тот период объясняется главным образом структурными проблемами — негативными демографическими трендами, избыточным регулированием, слабой деловой средой.

Россия потеряла от санкций 800 млрд рублей blackseanews.net

Санкции ограничили доступ российских компаний к внешним займам, в результате чего в 2014–2015 годах объем корпоративного внешнего долга сократился на 25%, говорится в статье.

"Одновременно резко упали цены на нефть. Это сильно отразилось на российской экономике, учитывая, что продажа нефти и газа составляет 70% российского экспорта товаров", – отметили экономисты.

По мнению авторов, эффект от финансовых санкций был относительно скромным, но все же существенным для большинства экономических показателей. Они рассчитали, что рост ВВП из-за санкций оказался на 0,43 п.п. меньше фактического в 2014 году и на 0,74 п.п. в 2015 году. Это означает, что в 2014–2015 годах экономика России фактически сократилась на 1,62%, а если бы санкций не было, сокращение составило бы 0,45%, то есть за два кризисных года санкций "отняли" у роста ВВП 1,17 п.п.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трампподписал указ о введении новых санкций против России в связи с "делом Скрипалей".

Второй пакет ограничений введен в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием. Новый раунд ограничений включает шесть возможных мер, из которых Трамп обязан выбрать хотя бы три.

Новые американские санкции против Российской Федерации привели к тому, что рубль пробил двухмесячные минимумы, а инвесторы принялись распродавать российский госдолг. В частности, российская валюта спикировала к антирекордам – 65,4 к доллару и 72,42 к евро.

Американцы в последнее время серьезно взялись за деньги Путина. Так, де-факто американские спецслужбы проверят незаконные и засекреченные финансовые потоки и операции, которые могут быть связаны с президентом России. После этого у Белого дома появится реальная возможность наложить арест на имущество Путина.

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