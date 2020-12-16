Состояние богатейших людей мира в год пандемии COVID-19 выросло на $1,9 трлн

Самые богатые люди планеты увеличили свое состояние в 2020 году на 20%, несмотря на пандемию COVID-19 и всеобщий экономический спад.

Об этом сообщило издание Forbes. Более 2200 миллиардеров в мире стали богаче в этом году на $1,9 трлн.

По состоянию на 11 декабря их общее состояние оценивалось в $11,4 трлн.

Состояние 600 американских миллиардеров выросло на $560 млрд и достигло $4 трлн. Этому способствовал рост фондовых индексов – S&P 500 увеличился в этом году на 13%, а Nasdaq – на 38%. Рекордсменом среди американских бизнесменов по наращиванию состояния в этом году стал Илон Маск. Он разбогател дополнительно на $110 млрд благодаря росту акций Tesla на 630%. С состоянием $137 млрд Маск стал третьим в списке самых богатых людей планеты.

Быстрее других наращивали состояние миллиардеры из Китая – страны, которая первая столкнулась с коронавирусом. Суммарно они разбогатели на $750 млрд, прибавив 60% к состоянию прошлого года.

400 китайских миллиардеров владеют активами, которые оцениваются в $2 трлн. Кроме того, у 67 миллиардеров из Гонконга совокупное состояние выросло за год на $60 млрд, или 19%. Самым успешным бизнесменом, приумножившим свое богатство, стал производитель бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань – его состояние с $2 млрд в апреле выросло до $62,5 млрд в декабре.

Третьими успехов в наращивании капитала стали французские предприниматели. Их состояние выросло на $95 млрд, или 23% – до $500 млрд. Наибольший вклад в увеличение совокупного состояния внесли владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно и совладелица L’Oreal Франсуаза Беттанкур-Мейерс. Акции LVMH за год поднялись в цене на 30%, а L’Oreal – на 25%.

Благодаря успешному году арно занял вторую строчку в списке богатейших людей планеты с состоянием $148,4 млрд.

Как писал OBOZREVATEL, самым богатым украинцем в 2020 году стал Ринат Ахметов. Почти пятая часть нынешнего списка 100 самых богатых – новички рейтинга. Общее состояние всех фигурантов рейтинга составило $34,4 млрд.