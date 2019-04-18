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Составлен рейтинг 200 богатейших бизнесменов России: как выглядит первая пятерка

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Влиятельное издание Forbes составило рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, на первом месте которого расположился глава "Новатэка" и акционер "Сибура" Леонид Михельсон с состоянием в $24 млрд.

Как сообщается на сайте издания, на втором месте находится председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием в $21,3 млрд, а на третьем - президент "Лукойла" Вагит Алекперов ($20,7 млрд).

Леонид Михельсон

Леонид Михельсон

Finparty

Владимир Лисин

Владимир Лисин

Uznayvse

Вагит Алекперов

Вагит Алекперов

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На четвертом и пятом местах находятся основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов и член совета директоров "Новатэка" Геннадий Тимченко с состояниями $20,5 млрд и $20,1 млрд соответственно.

Издание отмечает, что суммарное состояние 200 богатейших россиян составило $496 млрд.

Составлен рейтинг 200 богатейших бизнесменов России: как выглядит первая пятерка

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля журнал Time опубликовал обновленный рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, в котором вновь не оказалось президента России Владимира Путина.

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Место
Россия
Теги
РоссиябизнесменНовости России
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