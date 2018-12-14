Соратник Медведчука купил украинский канал из ''запрещенного'' списка

Нардеп от "Оппозиционного блока" и давний соратник Виктора Медведчука Тарас Козак стал владельцем телеканала "112 Украина".

Такая информация обнародована на сайте канала. Там также опубликован комментарий Козака по этому поводу.

"Несомненно, это большая ответственность. Я уверен, что мы сможем закрепить лидерские позиции канала в информационном сегменте и сделать его одним из лучших телеканалов Украины. Обещаю обеспечить бесперебойную работу канала, несмотря на давление со стороны властей. И, конечно, гарантирую отсутствие любого вмешательства в редакционную политику", — заявил Козак.

Тарас Козак

Таким образом нардеп стал конечным бенефициаром всех шести телеканалов, входящих в группу "112 Украина". Информация об этом содержится в госреестре физических и юридических лиц-предпринимателей.

На сайте "112 Украина" также указано, что владелец швейцарской компании Plirofories AG (владела 100% телеканалов группы "112 Украина") Эдуард Кац заявил о выходе из медиабизнеса в Украине и продажа телевизионного канала.

Тарас Козак

Напомним, что на внеочередных парламентских выборах-2014 года Козак стал народным депутатом Верховной Рады Украины, пройдя по спискам "Оппозиционного блока" под номером 14. Он является близким соратником украинского политика, лидера движения Украинский выбор и кума Владимира Путина Виктора Медведчука, поскольку их братья — бизнес-партнеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 октября внефракционный народный депутат Евгений Мураев сообщил о продаже телеканала NewsOne Козаку.

21 сентября стало известно, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проверит деятельность NewsOne.

4 октября Верховная Рада приняла постановление об обращении в СНБО относительно введения санкций в отношении компаний, которые находятся в собственности телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Украинцы поддержали инициативу введения санкций в отношении этих компаний.