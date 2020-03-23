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23 марта • обновлено в 13:40
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Соловьев "разнес" Крым за высокие цены и призвал Россию ввести туда Нацгвардию

13т
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Российский пропагандист Владимир Соловьев жестко раскритиковал цены в оккупированном Крыму.

В программе "Полный контакт" радиостанции "Вести FM" он заявил, что на полуострове слишком высокие цены, несоизмеримые с уровнем инфраструктуры и сервиса. Он также назвал местных жителей "сволочами", передает издание "Примечания".

"Смотришь цены в Крыму, Сочи — и возникает вопрос: вы вообще в своем уме?… В Турции в разы дешевле, в Италии дешевле, всюду в мире дешевле. Вы что, оборзели? За счет чего такие цены просите, вы что, вдруг все резко готовить научились? Вы что, теперь понимаете, что такое сервис? Вы построили инфраструктуру замечательную? Вы навели чистоту? Перестали срать в море, канализацию туда перестали тянуть? С чего вы охренели? Ааа, спрос — предложение — рынок, ну понятно", — резко высказался пропагандист.

Соловьев назвал крымчан "сволочами"

Соловьев назвал крымчан "сволочами"

По его мнению, чтобы в Крыму было хорошо, нужно "все строить по разумным ценам", "бить по рукам" тех, кто ворует бюджетные деньги, а также ввести на полуостров дивизию имени Дзержинского (Дивизия войск национальной гвардии России. — Ред.) и "проредить" вредителей.

"Аэропорт (новый терминал международного аэропорта "Симферополь". — Ред.) — красавец, мост построили. Пахать не пробовали еще и там?" — обратился Соловьев к жителям оккупированного Крымского полуострова.

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после аннексии в 2014 году Крым лишился 70% своих туристов – тогда это признала даже оккупационная власть полуострова.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым цены
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Комментарии
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коршун федот
коршун федот
Мо.кш.ва и из Монако за год бы сделала мухо.сронск. А тут 6 лет прошло!!!
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Северг Олег
Северг Олег
Всё правильно сказал. украиский дух и украинское наследие пора изживать. Пора становиться нормальными людьми и не списывать своё дерьмо на тяжёлое бремя украинского наследия
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Pollak John
Pollak John
Северг Олег, начинай как Емеля на печи валяться ) Авось и щуку поймаешь , лапоть )
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Виня Ксения
Виня Ксения
Северг Олег, ахахах.. вы же Крым аннексировали и при этом вопили, что там живут русские. Ох и насмешил.
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hunt andres
hunt andres
А про сволочей то где, обосс?
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