Продажа земли в Украине: в "Слуге народа" назвали ожидаемые цены за гектар

Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Соломчук спрогнозировал, что через 3-4 года после открытия рынка земли в Украине стоимость одного гектара составит минимум 5-6 тысяч евро.

"А в 2026-2027 году, думаю, мы выйдем ориентировочно на 10 тысяч евро", – заявил член комитета по вопросам аграрной и земельной политики в эфире ObozTV.

Нардеп также уточнил, что один гражданин Украины сможет купить не более 10 тысяч гектаров земли.

Он напомнил, что в первом чтении законопроект вводил ограничение на уровне 0,5% территории страны (8% области и 35% ОТГ), т.е. около 200 тысяч гектаров в одни руки.

"Мы решили от этого отойти, как и хотели большинство аграриев. Переписано на 10 тысяч гектаров. Ограничение касается как физических лиц, так и юридических. Причем, если физлицо купило, к примеру, тысячу гектаров земли, и оно также является учредителем юридического лица, то это юрлицо уже не сможет купить 10 тысяч гектаров. А только 9 тысяч. Т.е. ограничение будет в целом", – разъяснил Соломчук.

Открытие рынка земли в Украине запланировано на осень 2020 года

По его словам, чтобы запустить рынок земли, необходимо провести полную инвентаризацию всех земельных активов Украины.

"Должен быть единый банк учета всех земель. Все земли должны быть отсканированы, внесены в единую электронную карту. Каждый гражданин должен видеть на этой карте каждый сантиметр: за кем эта земля, что это за земля. Полностью всю информацию", – подчеркнул политик.

По прогнозам Соломчука, цена земли в Украине составит около 10 тысяч евро за гектар commons.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 ноября 2019 года Верховная Рада Украины поддержала законопроект об открытии рынка земли (№2178-10) в первом чтении. В планах президентской партии "Слуга народа" – окончательно принять закон в феврале, чтобы ввести его в действие уже с осени 2020 года.

Законопроект, который разрешает покупку и продажу земли в Украине, стал одним из самых важных и скандальных в парламенте IX созыва. После принятия в первом чтении, к документу подали более 4000 правок. Их обсуждение и голосование сопровождалось длительными скандалами и драками.

В декабре и январе в Киеве прошли митинги против принятия закона о рынке земли.

Некоторые поправки были внесены и комитет по вопросам аграрной и земельной политики одобрил законопроект ко второму чтению.

Подробнее о нюансах земельной реформы – читайте в нашем материале.

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