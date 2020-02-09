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9 февраля • обновлено в 18:09
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Продажа земли в Украине: в "Слуге народа" назвали ожидаемые цены за гектар

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Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Соломчук спрогнозировал, что через 3-4 года после открытия рынка земли в Украине стоимость одного гектара составит минимум 5-6 тысяч евро.

"А в 2026-2027 году, думаю, мы выйдем ориентировочно на 10 тысяч евро", – заявил член комитета по вопросам аграрной и земельной политики в эфире ObozTV.

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Нардеп также уточнил, что один гражданин Украины сможет купить не более 10 тысяч гектаров земли.

Он напомнил, что в первом чтении законопроект вводил ограничение на уровне 0,5% территории страны (8% области и 35% ОТГ), т.е. около 200 тысяч гектаров в одни руки.

"Мы решили от этого отойти, как и хотели большинство аграриев. Переписано на 10 тысяч гектаров. Ограничение касается как физических лиц, так и юридических. Причем, если физлицо купило, к примеру, тысячу гектаров земли, и оно также является учредителем юридического лица, то это юрлицо уже не сможет купить 10 тысяч гектаров. А только 9 тысяч. Т.е. ограничение будет в целом", – разъяснил Соломчук.

Открытие рынка земли в Украине запланировано на осень 2020 года

Открытие рынка земли в Украине запланировано на осень 2020 года

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По его словам, чтобы запустить рынок земли, необходимо провести полную инвентаризацию всех земельных активов Украины.

"Должен быть единый банк учета всех земель. Все земли должны быть отсканированы, внесены в единую электронную карту. Каждый гражданин должен видеть на этой карте каждый сантиметр: за кем эта земля, что это за земля. Полностью всю информацию", – подчеркнул политик.

По прогнозам Соломчука, цена земли в Украине составит около 10 тысяч евро за гектар

По прогнозам Соломчука, цена земли в Украине составит около 10 тысяч евро за гектар

commons.com.ua

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Рынок земли в Украине земельная реформа Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Дмитрий Соломчук
Место
Украина
Теги
аграрии сельское хозяйство Партия Слуга народа
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