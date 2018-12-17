Сокращение рабочей недели: компании по всему миру пришли к неожиданным выводам

Компании по всему миру, которые сократили рабочую неделю, обнаружили, что это приводит к повышению производительности персонала и снижению профессионального выгорания.

"Это намного полезнее, и мы справляемся лучше, если не работаем в безумном темпе", – заявил Ян Шульц-Хофен, основатель берлинской компании по разработке программного обеспечения, передает Reuters.

В Новой Зеландии страховая компания Perpetual Guardian сообщила о снижении стресса и о повышении вовлеченности персонала после введения 32-часовой недели в текущем году.

Даже в Японии правительство поощряет компании, которые освобождают для сотрудников утро понедельника. Хотя другие схемы в трудоголической стране, направленные на то, чтобы убедить работников отдохнуть, мало что дали.

Британский конгресс профсоюзов (TUC) настаивает на том, чтобы вся страна перешла на четырехдневную неделю к концу столетия. Эту инициативу поддерживает и оппозиционная лейбористская партия.

В британских профсоюзах утверждают, что более короткая неделя даст возможность работникам делиться с окружающими создаваемыми технологиями, такими как машинное обучение и робототехника.

"Это уменьшит стресс от "жонглирования" работой и семейной жизнью и может улучшить гендерное равенство. Компании, которые уже попробовали это, говорят, что это лучше для производительности и благосостояния персонала", – резюмировала экономический руководитель TUC Кейт Белл.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что около 80% официально безработных в Украине имеют высшее образование. К примеру, в Одессе 89% официально безработных имеют дипломы о высшем образовании. В Киеве 87%, во Львове – 85%, а в Харькове – 82%.