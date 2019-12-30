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30 декабря • обновлено в 20:06
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Соглашение России и Украины по газу: всплыли неожиданные нюансы

1.1т
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Основной проблемой соглашения между Украиной и Россией по газу является транзит через Словакию и роль в нем "НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на DT.UA, председатель оператора "газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон и и. о. НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Вене завизировали контракт о транзите.

Согласно ему, с января через ГТС Украины будет поставляться в Европу около 65 млрд куб. м. российского газа, а в последующие 4 года через территорию Украины будет поставляться по 40 млрд куб. м. газа от "Газпрома".

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Отмечается, что основная проблема заключается в отказе Словакии брать газ в пункте Капушаны, хотя она должна выполнять обязательства перед ЕС. Макогон вылетел в Брюссель для встречи с оператором ГТС Словакии Eustream для решения этого конфликта.

Кроме того, участником контракта снова является НАК "Нафтогаз", хотя предполагалось, что контракт будет подписан только с операторами ГТС.

"В связи с этим НАК "Нафтогаз" будет вынужден ежедневно закладывать мощности на транспортировку газа, а оператор ГТС делать подтверждения. На эту процедуру в Украины будет не более 15 минут", – говорится в материалах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Погорилко
Место
Украина
Теги
транзит газа НАК "Нафтогаз"
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