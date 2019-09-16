Зрада или перемога? Что получила Украина от Ассоциации с ЕС за 5 лет

5 лет назад Украина ратифицировала Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. 27 июня 2014 во время заседания Совета ЕС пятым президентом Украины Петром Порошенко и руководством Европейского Союза и главами государств и правительств 28 стран-членов ЕС было подписано экономическую часть документа.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европейский парламент синхронно ратифицировали это Соглашение. Впоследствии украинская сторона завершила все внутригосударственные процедуры с помощью передачи грамот в соответствующий уполномоченный орган Евросоюза.

OBOZREVATEL предлагает вам коротко ознакомиться с тем, что Украине удалось выполнить за эти 5 лет.

Еще в 2004 году отдельным Законом Украины от 18.03.2004 г. № 1629-IV была утверждена целая Общегосударственная программа адаптации законодательства Украины к нормам Европейского Союза. Она определила все механизмы и процедуры такой адаптации.

Также в законодательстве Украины (№ 2411-VI) четко прописано, что обеспечение интеграции Украины в европейское политическое, экономическое и правовое пространство является основной целью внешнеэкономической политики. Таким образом наша страна собирается получить членство в ЕС.

Еще в феврале 2019 года действующий на тот момент вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что Украина выполнила соглашение на 52%. Она также уточнила, что по результатам проведения Совета ассоциации и саммита Украина-ЕС в 2018 году было решено продолжать в 2019 году диалог по углублению сотрудничества между сторонами в сферах энергетики, таможенного сотрудничества, цифрового рынка, юстиции, свободы и безопасности.

Ассоциация с ЕС etcetera.media

Внедрение Римского статута в законодательство Украины

Римский статут – это документ, которым был учрежден Международный уголовный суд. Он призван дополнить национальные органы уголовной юстиции стран-участниц, которые подписали документ. Стоит отметить, что в 2000 году наша страна также подписала его. Но с имплементацией пока остаются вопросы.

Все дело в том, что Конституционный Суд Украины признал неконституционным положения Римского статута в той части, в которой предусмотрено, что Международный уголовный суд будет дополнять украинские суды в уголовном делопроизводстве.

Но поскольку, этот пункт противоречит Конституции Украины, то пока непонятно, как будет внедряться этот пункт Соглашения. По всей вероятности, придется вносить изменения в Основной закон.

Международный криминальный суд ua.news

Зона свободной торговли с ЕС

В рамках 10-летнего срока, Украина будет обязана постепенно уменьшать или отменять ставки ввозной пошлины на товары, которые будут ввозиться из еврозоны и наоборот. При этом страны ЕС будут постепенно уменьшать и отменять ввозные пошлины на нашу продукцию.

Кроме того, будут предусмотрены определенные тарифные квоты для импорта товаров: из Украины в ЕС и из ЕС в Украину. Таким методом и предполагается создание свободного товарооборота.

При этом ст. 30 Соглашения об ассоциации ограничивает стороны (кроме нескольких случаев) в праве увеличения пошлин или в возможности установить какие-либо новые пошлины на товар, который изготовлен в другой стране.

В 2018 году объем экспорта из Украины в 28 стран ЕС достиг $16,4 млрд. В частности Италия и Польша входят в тройку крупнейших торговых партнеров нашей страны. На втором месте Варшава с показателем в $2,7 млрд, а на третьем - Рим с оборотом в $2,2 млрд. ЕС покупает у Украины зерновые, семена, масла, руду, черные металлы, древесину и др.

Зона свободной торговли с Европейским Союзом создала для Украины возможность полноценно выходить на крупнейший рынок и завоевывать свое место в конкурентной среде. Украина находится на перекрестке торговых путей между Европой и Азией, имеет самые большие площади плодородных земель в регионе, образованное население. Но все эти ресурсы на данный момент всего лишь создают инструменты для потенциального роста.

Экономист Евгений Олейников указывает еще на одну проблему – украинскому бизнесу нужны лаборатории на территории собственной страны, где можно будет получать действительные в ЕС сертификаты качества. Это позволит выходить на европейский рынок с уже готовыми документами.

"То есть когда украинский поставщик хочет сотрудничать с ЕС, ему придется там проходить процедуру сертификации. Если бы Минэкономразвития действительно хотело что-то сделать для продвижения экспорта, то начать нужно было с создания сети аккредитованных ЕС лабораторий, чтобы здесь можно было проводить соответствующие исследования и их протоколы подавать в ЕС", – убежден экономист.

Стоит отметить, что вступление в силу ЗСТ с ЕС не приведет к ощутимому снижению цен на внутреннем рынке. Однако это поможет замедлить темпы инфляции в Украине и привести к увеличению ассортимента товаров и услуг.

Безвиз с Евросоюзом

Украина получила возможность путешествовать в страны ЕС без необходимых виз 11 июня 2017 года. Этому предшествовал долгий процесс. Но еще где-то за 7-8 месяцев до финального решения, в ЕС уже откровенно намекали на положительный для Украины исход.

15 ноября 2016 года Совет ЕС опубликовал выводы относительно программы “Восточного партнерства”, согласно которым подчеркивается важность “своевременного” завершения процедур по предоставлению безвизового режима для Украины и Грузии. В документе упоминался прогресс, достигнутый Украиной, Грузией и Молдовой в осуществлении Соглашений об ассоциации, что будет способствовать “дальнейшей политической и экономической интеграции с ЕС”.

Через два дня страны Европейского союза предварительно одобрили введение безвизового режима с Украиной. Позже президент Европейского совета Дональд Туск заявил в Брюсселе, что Украина выполнила все требования Евросоюза для предоставления ей безвизового режима. При этом в ЕС на тот момент уже прорабатывали механизм приостановки безвизового режима для третьих стран. Что оставалось последним звеном для предоставления Украине безвизового режима.

Повышении акцизов на товары

Украина в рамкам подписанной Директивы ЕС взяла на себя обязательства повысить акциз на сигареты. В большинстве стран ЕС пачка стоит около 5 евро. Украинцы же до сих пор могут покупать сигареты за 1,2-1,5 евро. Верховная Рада взяла на себя обязательство со временем (до 2025-го) уравнять цены. В результате ежегодно акциз повышают на 20%. А в этом году его дополнительно поднимут еще и на уровень прошлогодней инфляции (9%).

Если раньше со 1000 сигарет нужно было заплатить акциз в размере 693,5 грн (13,8 грн с каждой пачки), то с 1 июля – уже 756 грн, или 15,12 грн за пачку. Подорожание с июля составило минимум 1,32 грн за каждую пачку.

Также Украина обязалась со временем довести цены на алкогольные напитки до уровня ЕС. Таким образом они будут повышаться каждый год до 2021-го на 6-9%. На данный момент темпы роста составляют 9,9%.

"Темпы роста цен на алкогольные напитки остались практически неизменными (9,9% в год)", – говорится в инфляционном отчете НБУ. Так, бутылка водки, которую в январе можно было купить за 70 грн, уже в конце года будет стоить около 77 грн.

Чем рискует Украина

По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, для нашей страны ассоциация дала шанс запустить производственную кооперацию с ЕС, и вместо сырья поставлять в ЕС готовую продукцию. Он отмечает, что успехи Украины довольно слабы – за 5 лет ничего в этом направлении не было сделано.

По его мнению, Соглашение об ассоциации с ЕС для Украины - это не рыба, а удочка. Никто не будет закрывать предприятия в ЕС, чтобы покупать товары из Украины. Охрименко называет всеми успехами ассоциации - это упрощение процесса трудоустройства и учебы в ЕС и экспорт сырья, прежде всего кукурузы и подсолнечного масла.

При этом аналитик финансовой компании Альпари Максим Пархоменко считает, что основной сложностью в торговле Украины с ЕС являются барьеры, которые сформированы со стороны ЕС.

"Они не позволяют нам быстрыми темпами увеличить экспорт. Одна из главных проблем заключается в том, что беспошлинные квоты для украинской продукции заканчиваются чуть ли не в первые дни каждого нового года. К примеру, квоты на курятину, мы исчерпали в течении первых недель года. Годовая квота на поставки меда составляет всего лишь 8 тыс. тонн, томатной пасты - 13 тыс. тонн, курятины - 36 тыс. тонн, кукурузы - 1 млн. тонн. К сожалению, скорость увеличениях этих квот крайне медленная", – заявлял он в комментарии "Аргументы и факты".

По его мнению, Украина не сможет в полной мере конкурировать с европейскими производителями из-за наличия квот на поставки продуктов в ЕС.

Впрочем, в недавнее время со стороны стран ЕС прозвучало много противоречивых заявлений не касательно экономики, а на счет безвизового режима для украинцев.

Примером наделало много шуму заявление главы МВД Эстонии, председателя Консервативной народной партии Марта Хельме о том, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые приезжают в страну. Соответствующие законодательные инициативы он планирует передать парламенту уже этой осенью.

Политик добавил, что лидеры партии заранее предполагали, что как только Украина получит безвизовый режим с Евросоюзом, она станет "троянским конем".

"Троянским конем в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться", – сказал он.

Хельме считает, что полностью упразднить миграцию не получится, но Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.

Впрочем из-за своих слов он тут же нарвался на критику своих коллег: министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу раскритиковал заявление Хельме, подчеркнув, что отменить право безвизового режима для украинцев невозможно и не в интересах страны.

"Кроме выполнения Украиной объективных условий, это решение было четким политическим шагом Евросоюза, и отказ от него не отвечает нашим интересам в поддержке интеграции Украины в Евросоюз", – пояснил он.

Кроме того вице-глава комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон заявил, что правительство Ратаса шаг за шагом меняет курс внешней политики Эстонии. Так он прокомментировал инициативу министра внутренних дел.

"Даже Путин не называл Украину троянским конем для Европы. Теперь это сделал член правительства Эстонии", – отметил он. По его словам, от безвиза с Украиной Эстония больше выигрывает, чем теряет.

"От системы безвизовых отношений Эстония всегда больше выигрывает, чем теряет. Украина не является проблемой незаконной иммиграции. Не будем забывать, что Украина и за нас борется против российской агрессии", – добавил Михкельсон.

Показательно, что такие заявления прозвучали накануне пятой годовщины Ассоциации с ЕС. Таким образом, Украине грозит в полной мере столкнуться с тем, что в ЕС могут быть недовольны теми уступками, на которые пошли ради Ассоциации. Поскольку почти половину необходимых требований ЕС Украина так и не выполнила.

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