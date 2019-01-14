Соединит Балтику и Черное море: в Украине построят скоростную трассу Go Highway

По Украине пройдет транснациональный коридор Go Highway, который соединит скоростной дорогой Балтику и Черное море.

Кабинет министров Украины предусмотрел на строительство этой трассы в госбюджете на 2019 четыре миллиарда гривен. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в Facebook.

Иллюстративное фото lviv1256.com

"Трасса GO Highway. Транснациональный коридор, который соединит украинские черноморские порты Одессы и Николаева с польскими портами на Балтийском море в Гданьске, Гдыне. Проект очень важен для логистики. Он упростит и удешевит перевозки грузов от Балтийского до Черного моря. В Украине проходит около тысячи километров дороги. В 2019 году продолжим масштабные ремонтные работы. Закладываем на эти цели четыре миллиарда гривен", — написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава "Укравтодора" озвучил сроки создания в Украине дорог европейского качества.

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