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/Новости экономики

Соединит Балтику и Черное море: в Украине построят скоростную трассу Go Highway

2.8тЧитать материал на украинском

По Украине пройдет транснациональный коридор Go Highway, который соединит скоростной дорогой Балтику и Черное море.

Кабинет министров Украины предусмотрел на строительство этой трассы в госбюджете на 2019 четыре миллиарда гривен. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в Facebook.

Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

lviv1256.com

Новости
Ремонт дорог: украинцам пообещали кардинальные улучшения в ближайшее время

"Трасса GO Highway. Транснациональный коридор, который соединит украинские черноморские порты Одессы и Николаева с польскими портами на Балтийском море в Гданьске, Гдыне. Проект очень важен для логистики. Он упростит и удешевит перевозки грузов от Балтийского до Черного моря. В Украине проходит около тысячи километров дороги. В 2019 году продолжим масштабные ремонтные работы. Закладываем на эти цели четыре миллиарда гривен", — написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава "Укравтодора" озвучил сроки создания в Украине дорог европейского качества.

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Тема
Ремонт дорог
Место
Украина
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Проходил мимо
Проходил мимо
Сроки окончания работ уже боится озвучивать?)
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
И вы знаете, я почему то им верю 😀 Нет, ну если они Черное море когда то выкопали! Хайвэй для них раз плюнуть.
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