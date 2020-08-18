Socar поставит ВСУ арктическое дизтопливо по цене 'Роттердам+$126/т'

Министерство обороны определило компании "Сокар Украина" и "Альянс Энерго Трейд" победителями тендера на закупку 39 161 тонн дизельного топлива арктических марок.

Об этом сообщает интернет-издание enkorr.

Компания "Сокар Украина" одержала победу в двух лотах на поставку 10 300 тонн и 10 600 тонн, предложив цену 23 056 грн/тонн. Еще в двух лотах общим объемом 18 261 тонн выиграла "Альянс Энерго Трейд" с ресурсом по 23 085 грн/тонн.

По состоянию на дату торгов, средняя цена дизтоплива в Северо-Западной Европе (Fob Rotterdam и CIF NWE), к которым привязаны цены контрактов украинских НПЗ, составляла $375/т.

Без учета акцизного налога и НДС, Минобороны планирует приобрести топливо по $501/т. Следовательно, премия по контрактам на поставку топлива для Вооруженных сил может составить $126/т.

Столь высокая наценка к цене в портах Северо-Западной Европы объясняется тем, что Минобороны закупает топливо с отсрочкой платежа на 30 дней и с учетом стоимости доставки. Также издание отмечает, что премия на качество арктической марки, которую закупает Минобороны, составляет $50/т к цене обычной марке топлива.

Помимо победителей в торгах участвовали компании "Люкс Краина", "ОККО Контракт" и "Укртатнафта".

Ранее сообщалось, что на предыдущей неделе "Укрзализныця" законтрактовала 12000 тонн дизтоплива по цене "Роттердам+$27/т".

Напомним, формульный подход с использованием цен в европейских биржевых площадках используется в Украине также для расчета стоимости газа для населения. С февраля по июль 2020 года это была т. н. формула "Амстердам плюс" - цена на хабе ТТF в Нидерландах плюс доставка в Украину. С 1 августа 2020 г. с отменой ПСО, НАК "Нафтогаз Украины" предложил населению газ по цене хаб в Германии (NCG) плюс 1,95 евро/МВт.час, что соответствует стоимости доставки газа в Украину.

Также в 2016-2019 гг. действовала формула "Роттердам+" для угля. Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей. Формулу отменили 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

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