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"Собраться и курить марихуану!" Судья Верховного Суда изящно потроллил владельцев авто на еврономерах

4.1тЧитать новость на украинском

Судья Кассационного уголовного суда Верховного Суда Украины Аркадий Бущенко изящно потроллил владельцев авто на еврономерах, которые блокировали парламентский квартал в Киеве.

На своей странице в Facebook он обратился к автомобилистам: "Теперь понятно: для легализации марихуаны нужно просто собраться на Грушевского и курить марихуану, для игорного бизнеса - перекинуться в картишки там же. Что там еще надо легализовать?".

Пользователи сети поддержали судью в комментариях. "Этого недостаточно. Нужно еще побить авто Пинзенику", - иронизируют они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже вскоре может резко сократиться размер акцизов при растаможке автомобилей на иностранных номерах, в результате значительно сократится и конечная стоимость купленного за границей авто. Так, акциз на новый автомобиль с бензиновым двигателем 2 тыс. куб. см составит всего 100 евро.

Соответствующий законопроект №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении транспортных средств" в пятницу, 13 июля, за основу (265 голосов "за") приняла Верховная Рада Украины.

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Тема
Авто на еврономерах
Место
Украина
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