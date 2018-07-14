"Собраться и курить марихуану!" Судья Верховного Суда изящно потроллил владельцев авто на еврономерах

Судья Кассационного уголовного суда Верховного Суда Украины Аркадий Бущенко изящно потроллил владельцев авто на еврономерах, которые блокировали парламентский квартал в Киеве.

На своей странице в Facebook он обратился к автомобилистам: "Теперь понятно: для легализации марихуаны нужно просто собраться на Грушевского и курить марихуану, для игорного бизнеса - перекинуться в картишки там же. Что там еще надо легализовать?".

Пользователи сети поддержали судью в комментариях. "Этого недостаточно. Нужно еще побить авто Пинзенику", - иронизируют они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже вскоре может резко сократиться размер акцизов при растаможке автомобилей на иностранных номерах, в результате значительно сократится и конечная стоимость купленного за границей авто. Так, акциз на новый автомобиль с бензиновым двигателем 2 тыс. куб. см составит всего 100 евро.

Соответствующий законопроект №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении транспортных средств" в пятницу, 13 июля, за основу (265 голосов "за") приняла Верховная Рада Украины.