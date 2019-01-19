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/Новости экономики

Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
ЖурналистВсе статьи автора

Путинский олигарх ликует: почему США снимают санкции

7.4тЧитать материал на украинском

Министерство финансов США снимает санкции с одного из ключевых российских олигархов путинского окружения — Олега Дерипаски. Еще в апреле 2018 года ряд его ключевых активов во главе с крупнейшей алюминиевой компанией “Русал” попали под ограничения, что повлекло за собой миллиардные убытки.

О чем говорит резонансное решение и продолжит ли Белый дом давление на РФ — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

  • США снимут санкции с алюминиевого гиганта “Русал” Олега Дерипаски. Инициатором отмены выступил Минфин, который и ввел ограничения в апреле прошлого года.

  • Эксперты уверены, решение является точечным и не свидетельствует о том, что США ослабит давление на Россию.

Путинский олигарх ликует

Олег Дерипаска попал под санкционный “удар” 6 апреля 2018 года. В этот день американский Минфин внес главные компании олигарха под санкции.

Речь идет о “Русале”, холдинге “Базовый элемент” (алюминиевая промышленность) и его дочерних компаниях “EN+” (энергетика, цветная металургия), “Русские машины” (машиностроение), “Евросибэнерго (энергетика), “Группу ГАЗ” (автомобилестроение), а также агрохолдинге “Кубань” и инвестиционной компании “B-Finance”.

Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

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Что предполагали санкции:

  • запрет американским инвесторам вкладываться в компании;

  • американским гражданам запрещалось вести бизнес с этими структурами;

  • все акции компании временно были “заморожены”.

Это серьезно потрясло бизнес Дерипаски. Только за первый день он потерял почти 1 миллиард долларов, акции компании начали падать. По оценкам экономистов, из-за ограничений бизнесмен лишился половины состояния. Если на январь 2018 года, по данным авторитетного журнала Forbes, оно оценивалось в 7,1 миллиард долларов, то на начало 2019 года не превышало 4 миллиардов.

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Сложная ситуация вокруг компании заставила олигарха переписать имущество на подставных лиц.

Путинский олигарх ликует: почему США снимают санкции
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Помимо Дерипаски, под санкции попали функционер “Газпрома” Алексей Миллер, председатель правления “Газпромбанка” Андрей Акимов, председатель правления банка “ВТБ” Андрей Костин, экс-глава ФСБ, председатель российского СНБО Николай Патрушев и другие.

США идут на уступки России?

Решение о снятии санкций было принято Минфином США. Сенат же мог этот шаг заблокировать, но не сумел. “За” решение проголосовали всего 57 представителей, при 60 необходимых голосов. Теперь ограничения будут сняты с трех компаний: "Русал", En+ и ОАО "Евросибэнерго".

Инициаторами выступили демократы, хотя их поддержала часть республиканцев, что лишь подтверждает нестабильность в среде партии Дональда Трампа.

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По мнению главы комитета по иностранным делам, внефракционного народного депутата Анны Гопко, причиной отмены санкций для Дерипаски стала умелая работа российских лоббистов. Правда, это отнюдь не говорит о том, что США в целом готовы идти на уступки РФ.

Путинский олигарх ликует: почему США снимают санкции

“Россияне часто использовали лоббистов, понимая прагматические интересы американцев. Ведь у них есть обоюдные контракты, бизнес-планы и тут важно сделать так, чтобы и себе не навредить. По крайней мере так пытаются преподнести ситуацию отдельные лоббисты… Это точечный вопрос, он не повлияет на общую позицию США, которую страна заняла по отношению к РФ”, — рассказала OBOZREVATEL Гопко.

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Международник Николай Белесков уверен, еще в апреле 2018 году американский Минфин до конца не проработал последствия санкций в отношении олигарха и компании “Русал”, именно поэтому на международных рынках начались проблемы с алюминием.

“Решение не свидетельствует о снятии ограничений. Накануне вступили в силу санкции по Крыму, ожидаются и другие ограничения. Касательно Дерипаски — тут дело в том, что Минфин принял ограничения наобум, а теперь постарался достичь компромисса, сохранив лицо”, — пояснил OBOZREVATEL Белесков.

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Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
Санкции против России
Персоны
Олег ДерипаскаАнна Гопко
Место
Россия
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Секель Олександр
Секель Олександр
Хахлы выбрали участь терпеть и стоять нагнутыми, но без штанов. Тут недавно Обос опять писал что "Крымский мост просел еще на 80 см"... Хахлы - трусы и скурвились, стали на колени и готовы сосать и далее у своих панов...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Как не стараются скакуасы, но украину все воспринимают как кучу дер..ма лежащую на пороге России. Американцы периодически расковыривают эту кучу палкой, что бы сильнее воняло и нажимают на дверной звонок.
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
ЧТД-На Руину всем плевать....
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