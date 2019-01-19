Путинский олигарх ликует: почему США снимают санкции

Министерство финансов США снимает санкции с одного из ключевых российских олигархов путинского окружения — Олега Дерипаски. Еще в апреле 2018 года ряд его ключевых активов во главе с крупнейшей алюминиевой компанией “Русал” попали под ограничения, что повлекло за собой миллиардные убытки.

О чем говорит резонансное решение и продолжит ли Белый дом давление на РФ — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

США снимут санкции с алюминиевого гиганта “Русал” Олега Дерипаски. Инициатором отмены выступил Минфин, который и ввел ограничения в апреле прошлого года.

Эксперты уверены, решение является точечным и не свидетельствует о том, что США ослабит давление на Россию.

Путинский олигарх ликует

Олег Дерипаска попал под санкционный “удар” 6 апреля 2018 года. В этот день американский Минфин внес главные компании олигарха под санкции.

Речь идет о “Русале”, холдинге “Базовый элемент” (алюминиевая промышленность) и его дочерних компаниях “EN+” (энергетика, цветная металургия), “Русские машины” (машиностроение), “Евросибэнерго (энергетика), “Группу ГАЗ” (автомобилестроение), а также агрохолдинге “Кубань” и инвестиционной компании “B-Finance”.

Олег Дерипаска

Что предполагали санкции:

запрет американским инвесторам вкладываться в компании;

американским гражданам запрещалось вести бизнес с этими структурами;

все акции компании временно были “заморожены”.

Это серьезно потрясло бизнес Дерипаски. Только за первый день он потерял почти 1 миллиард долларов, акции компании начали падать. По оценкам экономистов, из-за ограничений бизнесмен лишился половины состояния. Если на январь 2018 года, по данным авторитетного журнала Forbes, оно оценивалось в 7,1 миллиард долларов, то на начало 2019 года не превышало 4 миллиардов.

Новости США могут отменить санкции против россиян

Сложная ситуация вокруг компании заставила олигарха переписать имущество на подставных лиц.

Помимо Дерипаски, под санкции попали функционер “Газпрома” Алексей Миллер, председатель правления “Газпромбанка” Андрей Акимов, председатель правления банка “ВТБ” Андрей Костин, экс-глава ФСБ, председатель российского СНБО Николай Патрушев и другие.

США идут на уступки России?

Решение о снятии санкций было принято Минфином США. Сенат же мог этот шаг заблокировать, но не сумел. “За” решение проголосовали всего 57 представителей, при 60 необходимых голосов. Теперь ограничения будут сняты с трех компаний: "Русал", En+ и ОАО "Евросибэнерго".

Инициаторами выступили демократы, хотя их поддержала часть республиканцев, что лишь подтверждает нестабильность в среде партии Дональда Трампа.

По мнению главы комитета по иностранным делам, внефракционного народного депутата Анны Гопко, причиной отмены санкций для Дерипаски стала умелая работа российских лоббистов. Правда, это отнюдь не говорит о том, что США в целом готовы идти на уступки РФ.

“Россияне часто использовали лоббистов, понимая прагматические интересы американцев. Ведь у них есть обоюдные контракты, бизнес-планы и тут важно сделать так, чтобы и себе не навредить. По крайней мере так пытаются преподнести ситуацию отдельные лоббисты… Это точечный вопрос, он не повлияет на общую позицию США, которую страна заняла по отношению к РФ”, — рассказала OBOZREVATEL Гопко.

Международник Николай Белесков уверен, еще в апреле 2018 году американский Минфин до конца не проработал последствия санкций в отношении олигарха и компании “Русал”, именно поэтому на международных рынках начались проблемы с алюминием.

“Решение не свидетельствует о снятии ограничений. Накануне вступили в силу санкции по Крыму, ожидаются и другие ограничения. Касательно Дерипаски — тут дело в том, что Минфин принял ограничения наобум, а теперь постарался достичь компромисса, сохранив лицо”, — пояснил OBOZREVATEL Белесков.

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