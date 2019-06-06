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Снятие блокады с Донбасса: генерал назвал условие

1.6тЧитать материал на украинском

Снятие экономической блокады с оккупированных территорий Донбасса – приемлемая мера, но при одном условии.

Такое мнение, комментируя инициативу второго президента Украины Леонида Кучмы, OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко. "Если мы не сдаем территории, не сдаем людей – а мы это однозначно не делаем, – то все равно должен просматриваться компромисс", – сказал он.

Блокпост ОС, иллюстрация

Блокпост ОС, иллюстрация

Главред

По мнению генерала, "перспектива интеграции предполагает оживление связей, и экономика является очень серьезным рычагом таких интеграционных процессов".

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В то же время он убежден: процесс должен жестко контролироваться. "Если взять под контроль эту ситуацию, чтобы это было в интересах мира, то, наверное, на снятие экономической блокады можно пойти. Но обязательно должен быть контроль. Если условия будут нарушены, должна быть возможность моментально восстановить блокаду", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе планирует обсудить снятие экономической блокады с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивБлокада Донбасса
Персоны
Игорь РоманенкоЛеонид Кучма
Место
Украина
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