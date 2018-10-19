Снять санкции? Итальянский фанат Путина вступился за Россию

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что санкции Евросоюза против России должны быть временным средством. В то же время он признал, что Италия не может самостоятельно реформировать систему санкций.

Об этом он заявил в четверг, 18 октября, в Брюсселе, передает DW. "Они не являются окончательным решением. Санкции - это средство. Поэтому, по нашему мнению, это должно быть временным", - сказал он.

Также он признал, что Италия самостоятельно не может реформировать систему санкций ЕС. "Но мы должны открыть диалог с Россией, поскольку мы считаем, что Россия является важным игроком во многих географических кризисах. Поэтому очень важно посадить Россию за стол и вести диалог с президентом (России Владимиром. - Ред.) Путиным для решения важнейших кризисов во всем мире", - сказал Конте.

Напомним, что в начале этой недели министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили механизм введения санкций за применение химического оружия, который открывает путь к конкретным санкциям за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Джузеппе Конте RT

"Что касается дела Скрипаля, то я попросил доказательства премьер-министра Терезы Мэй. Если есть доказательства, мы рассмотрим решение, которое будет принято", - отметил Конте по этому поводу. На следующей неделе итальянский премьер должен прибыть в столицу России и встретиться с Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Конте заявил, что новое правительство страны будет добиваться снятия санкций с России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине.