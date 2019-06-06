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Снять блокаду с Донбасса: у Зеленского назвали условие для "Л/ДНР"

2.1тЧитать материал на украинском

Снятие Украиной так называемой экономической блокады Донбасса возможно исключительно в ответ на возвращение региона в украинское правовое поле.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, разъяснив позицию страны, озвученную вторым украинским главой Леонидом Кучмой на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Во время встречи ТКГ шла речь о том, что такая проблема существует и она требует решения. Но – подчеркиваем – исключительно в формате двустороннего движения: соответствующие ограничения были введены (по решению СНБО в марте 2017-го) в ответ на внедрение рублевой зоны и псевдонационализации украинских государственных и частных предприятий, в том числе – и с иностранным капиталом, а также частной собственности наших сограждан, которые находились на территории ОРДЛО, а также прекращения уплаты налогов с тех территорий в Украине", – написала Мендель.

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Владимир Зеленский и Леонид Кучма

Владимир Зеленский и Леонид Кучма

president.gov.ua

При этом она отметила, что вопрос отмены блокады поднялся на переговорах в Минске по инициативе российской стороны и главарей вооруженных формирований.

В ответ на это Кучма ответил, что это возможно в соответствии с Минскими договоренностями только при решении вопроса отмены рублевой зоны и отмены незаконных решений о псевдонационализации.

"Главным для украинской делегации есть национальные интересы нашего государства, его территориальная целостность и суверенитет.

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Принципиальная позиция – все действия по урегулированию должны быть взаимными, двусторонними, в полном соответствии с украинским законодательством", – подчеркнула пресс-секретарь Зеленского.

"Хотим попутно напомнить тем, кто сегодня начал нагнетать панику разговорами о капитуляции, что две почти капитуляции Украины в Минске уже проходили - первая после Иловайска, вторая после Дебальцево. Президент Владимир Зеленский, как все представители Украины в ТКГ, наоборот стремится получить в Минске победу для Украины", – подытожила Мендель.

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Темы
Блокада ДонбассаВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Юлия МендельЛеонид Кучма
Место
Украина
Теги
Экономика УкраиныНовости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Mendelenko Igor
Mendelenko Igor
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CARGO 100
CARGO 100
"... возвращение региона в украинское правовое поле." О правовом поле хотелось бы поподробней ... И желательно от Парубия и Турчинова.
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