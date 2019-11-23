Когда снесут "хрущевки": в Раде дали прогноз по аварийному жилью

Для сноса "хрущевок" в Украине необходимо привлекать частных инвесторов, средствами государственного бюджета невозможно реализовать программу обновления старого жилищного фонда.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Анна Скороход, недавно исключенная из фракции "Слуга народа". По ее прогнозу, через 10 лет "хрущевок" в Украине уже не будет.

"Думаю, что настанет период, когда весь жилищный фонд будут сносить и будут строиться новые дома. Но для этого нужно привлекать частные компании, частных инвесторов. Государству это сделать – с тем бюджетом, который есть и который планируется – нереально", – заявила Скороход.

При этом в капитальный ремонт устаревших зданий нардеп не верит.

"Я не верю в то, что будут ремонтировать старое. Я верю в то, что эти старые, полуразрушенные дома будут перестраиваться", – добавила она.

На вопрос, что делать владельцам квартир в "хрущевках", Скороход ответила:

"Да ничего не делать. Я думаю, пройдет еще 10 лет – и "хрущевок" не будет. Их снесут, будут построены новые дома. А им дадут или в этих домах, или в других, альтернативное жилье".

"Я бы сказала, мы в очень многих моментах повторяем историю той же России. В свое время в Москве тоже были снесены все эти старые здания и построены новые", – подытожила депутат.

Только в Киеве непригодными для проживания или аварийными считаются 9 миллионов квадратных метров realist.online

Как писал OBOZREVATEL:

По данным Кабинета министров, примерно каждый сотый жилой дом в Украине находится в аварийном состоянии.

Только на территории Киева устаревшими считаются более 3000 домов, непригодными для проживания или аварийными – 9 миллионов квадратных метров.

Если не начать снос или капитальный ремонт "хрущевок", уже через считанные годы половина семей может остаться без жилья. Еще весной 2019 года профильное министерство разработало законопроект, который должен запустить процесс массовой реновации.

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!