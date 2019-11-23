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23 ноября • обновлено в 17:13
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Когда снесут "хрущевки": в Раде дали прогноз по аварийному жилью

1.1т
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Для сноса "хрущевок" в Украине необходимо привлекать частных инвесторов, средствами государственного бюджета невозможно реализовать программу обновления старого жилищного фонда.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Анна Скороход, недавно исключенная из фракции "Слуга народа". По ее прогнозу, через 10 лет "хрущевок" в Украине уже не будет.

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"Думаю, что настанет период, когда весь жилищный фонд будут сносить и будут строиться новые дома. Но для этого нужно привлекать частные компании, частных инвесторов. Государству это сделать – с тем бюджетом, который есть и который планируется – нереально", – заявила Скороход.

При этом в капитальный ремонт устаревших зданий нардеп не верит.

"Я не верю в то, что будут ремонтировать старое. Я верю в то, что эти старые, полуразрушенные дома будут перестраиваться", – добавила она.

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На вопрос, что делать владельцам квартир в "хрущевках", Скороход ответила:

"Да ничего не делать. Я думаю, пройдет еще 10 лет – и "хрущевок" не будет. Их снесут, будут построены новые дома. А им дадут или в этих домах, или в других, альтернативное жилье".

"Я бы сказала, мы в очень многих моментах повторяем историю той же России. В свое время в Москве тоже были снесены все эти старые здания и построены новые", – подытожила депутат.

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realist.online

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV Жилье в Киеве Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Анна Скороход
Место
Украина
Теги
Рынок недвижимости недвижимость жилье, аварийный дом
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Латвия, или как обоз любит нас гордо называть "страна ЕС" вся живёт в хрущевках. Строили только до 2008 года и только коммерческое жилье, государство не строит НИЧЕГО! А у нас ВВП 16000 долларов на человека. А у вас 3000. Вот и думайте, когда на Украине снесут хрущевки. Никогда.
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