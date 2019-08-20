"Снизить цены на 20%": у Зеленского прояснили ситуацию с водоканалами

Цены на электроэнергию для водоканалов Украины можно снизить на 20%. Этот вопрос Кабинет министров рассмотрит на заседании в среду, 21 августа.

Об этом сообщил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус в эфире ObozTV. По его словам, угроза отключения электроэнергии водоканалам за долги – это "страшилки", и нет никаких поводов для паники.

"Сегодня (20 августа. – Ред.) будет совещание в Министерстве энергетики. Завтра (21 августа. – Ред.) будет заседание Кабинета министров. Если НКРЭКП примет превентивное решение про снижение, которое мы предлагаем, то уже в ближайшее время можно будет сделать цену для водоканалов минус 20%", – заявил Герус.

Он добавил, что на это заседание правительства могут прийти представители водоканалов, чтобы поднять свои проблемы.

"Они (представители водоканалов. – Ред.) могут прийти в НКРЭКП. Они были в НКРЭКП, но там никакого понимания не нашли и дальше поехали в правительство. Вот завтра они должны прийти в правительство, чтобы в правительстве этот вопрос решался. Точка. Все. Обычный рабочий процесс, который идет", – подчеркнул чиновник.

Комментируя заявление вице-президента Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Ольги Бабий, Герус призвал "не распространять страшилок" по поводу возможного отключения электроэнергии водоканалам.

"Ожидаю, что (на заседании Кабмина 21 августа. – Ред.) будет новое постановления про специальные обязанности на рынке электроэнергии. И ожидаю, что НКРЭКП снизит цены на рынке на сутки вперед и таким образом будет достигнуто снижение цены на 20%", – подытожил представитель Владимира Зеленского.

Водоканалам могут снизить тарифы на электроэнергию Shutterstock

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее в Ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства заявили, что уже с 20 августа крупные города Украины могут перейти на почасовую подачу воды.

Причина в том, что с 1 июля цена на электроэнергию для водоканалов выросла на 22-25%. Поэтому они не в состоянии платить по счетам.

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