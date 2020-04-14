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14 апреля • обновлено в 12:20
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В мире нет спроса на нефть: крупной компании в США пришлось остановить добычу

1.5т
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Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостановила добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам президента компании Джима Уилкеса, Texland обратилась к Вашингтону с просьбой о займе для возможности дать зарплату 73 сотрудникам.

Кроме того, в апреле и мае компания Continental Resources намерена сократить добычу нефти на 30%.

По данным газеты, Parsley Energy остановила работу на 150 скважинах. В компании отметили, что их разработка потеряла рентабельность.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны ОПЕК+ договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Мировые цены на нефть
Место
США
Тег
нефть
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