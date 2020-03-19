Снижение курса доллара и убийство экспорта: Луценко назвал провалы Гончарука

Президент Владимир Зеленский стал заложником провальных действий бывшего правительства Алексея Гончарука и последствий экономического кризиса в мире.

Об этом заявил бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью "Фактам".

"С горечью констатирую, что сегодня наш президент попал в то, что в науке называется идеальным штормом — все возможные негативные факторы сложились в одну мощную засасывающую вниз воронку", - подчеркнул экс-генпрокурор.

Уточняя, он отметил, что прошлое правительство Гончарука не занималось промышленностью, а делалась ставка на выпуск облигаций биржевого внутреннего займа. Но, по его словам, на фоне начавшегося кризиса, инвесторы перестали покупать украинские ценные бумаги.

"Последние два аукциона закончились ничем, и пирамида стала рушиться. То есть доход от этого, казалось бы, неисчерпаемого, но нечестного по отношению к населению, которому через двадцать лет придется отдавать деньги, метода был исчерпан", - подчеркнул Луценко.

Также к просчетам властей он отнес и искусственное занижение курса доллара: в результате компании, работающие на экспорт, терпели убытки и закрывались.

"В результате почти вся экспортная промышленность Украины была убита. Но правительство это вообще не волновало. Сегодня, когда доллар начал расти, казалось бы, к экспортерам должно вернуться второе дыхание. Но нет. Потому что восстановить разорванные контракты очень и очень сложно. Да еще и в условиях, когда во всем мире скукожилось потребление", - отметил Луценко, добавив, что после того, когда "убили" экспорт, налоговики стали собирать значительно меньше средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, из Украины в разгар коронавируса вывезли сотни тонн масок. Отметим, Кабинет министров только 11 марта решил запретить экспорт продукции, которая может остановить распространение эпидемии (в том числе масок).

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