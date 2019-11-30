"Снижать нельзя!" У Зеленского признали провал с тарифами

В команде президента Владимира Зеленского признали, что не смогут снизить цены на отопление для украинцев, даже несмотря на падение тарифов на газ.

На сегодняшний день это невозможно сделать без принятия изменений в соответствующие законы. Об этом свидетельствуют итоги совещания с участием главы государства, премьер-министра Алексея Гончарука, главы Офиса президента Андрея Богдана, министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля и других должностных лиц.

В частности, представители правительства отметили, что разобрались с вопросом тарифов на газ и они будут ниже для населения.

Однако законодательно невозможно изменять тарифы на централизованное отопление до мая 2020 года.

Новости Кабмин одобрил новую цену на газ для украинцев

В связи с этим Гончарук предложил Зеленскому внести в Верховную Раду неотложный проект закона от президента о снижении тарифов. По его словам, это будет очень короткий закон.

В будущем, в случае принятия необходимых изменений, премьер пообещал уменьшение расхода на отопление на 10%.

При этом представители правительства отметили, что суммы в платежках украинцев не увеличатся по сравнению с прошлым годом.

"Что нам, что они не выросли? Если они не снизились?" – отреагировал на это Зеленский.

В команде Зеленского признали, что не смогут снизить цены на отопление для Украинской

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель президента в Кабинете министров заявил, что Владимир Зеленский непосредственно не обещал снижение тарифов для украинского.

"Зеленский напрямую не обещал снижение тарифов, хотя он понимает, что это является проблемой. Если послушать, что именно говорил президент в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования, остановки импорта газа и развитие экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а может, и больше ", – сообщил он.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!