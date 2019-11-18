Украинцам хотят разрешить снимать деньги в кафе и магазинах: как это будет работать

Национальный банк Украины намерен разрешить держателям платежных карт снимать с них наличные в кассах магазинов, а также заведений питания и услуг.

Соответствующий проект постановления уже находится на этапе обсуждения, сообщает пресс-служба регулятора.

"Такое решение будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом", – отметили представители НБУ.

Все желающие могут высказать предложения относительно данной инициативы до 15 декабря.

После этого Национальный банк Украины намерен утвердить проект постановления.

Национальный банк Украины намерен разрешить держателям платежных карт снимать с них наличные в кассах магазинов, а также заведений питания

Как сообщал OBOZREVATEL, с пятницы, 25 октября, Национальный банк Украины ввел в оборот новую банкноту самого высокого номинала – 1000 гривен образца 2019 года.

Одновременно с этим в Украине из оборота вывели копейки номиналом одна, две и пять копеек.

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