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18 ноября • обновлено в 14:32
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Украинцам хотят разрешить снимать деньги в кафе и магазинах: как это будет работать

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Национальный банк Украины намерен разрешить держателям платежных карт снимать с них наличные в кассах магазинов, а также заведений питания и услуг.

Соответствующий проект постановления уже находится на этапе обсуждения, сообщает пресс-служба регулятора.

"Такое решение будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом", – отметили представители НБУ.

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Все желающие могут высказать предложения относительно данной инициативы до 15 декабря.

После этого Национальный банк Украины намерен утвердить проект постановления.

Национальный банк Украины намерен разрешить держателям платежных карт снимать с них наличные в кассах магазинов, а также заведений питания

Национальный банк Украины намерен разрешить держателям платежных карт снимать с них наличные в кассах магазинов, а также заведений питания

Как сообщал OBOZREVATEL, с пятницы, 25 октября, Национальный банк Украины ввел в оборот новую банкноту самого высокого номинала – 1000 гривен образца 2019 года.

Одновременно с этим в Украине из оборота вывели копейки номиналом одна, две и пять копеек.

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Автор
Виктор Калиненко Виктор Калиненко
Место
Украина
Тег
Национальный банк Украины
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