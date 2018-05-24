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СНБО ввели санкции против украинского СМИ

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) внес в список юридических лиц, которые попали под санкции, ООО "Медиа Инновейшн групп" (Киев, издатель "Экономических известий").

Санкционный список, в который попала организация, опубликовали на сайте президента. Так, согласно документу, интернет-провайдерам запрещено предоставлять услуги по доступу к ресурсам, в том числе к субдоменам, в частности: Eizvestia.com.

Новости
В СНБО Украины ответили по поводу санкций к Telegram: документ

Также санкции предусматривают: блокирование активов; ограничение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; запрет пользования радиочастотным ресурсом; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования. Аналогичные санкции вводятся в отношении компании "Украинский бизнес портал", в том числе и для субдомена "ubp.com.ua".

К слову, под санкции попал целый ряд российских СМИ: "Наше Радио", "Рен-ТВ", ТНТ и др. Санкции будут действовать три года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны Украины впервые ввел санкции против украинского бизнесмена, владельца группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" Сергея Курченко, который находится в международном розыске.

Также Украина ввела ограничительные меры против семи российских олигархов, которые были включены в санкционный список Соединенных Штатов.

Кроме того, Украина лишила всех госнаград певца Иосифа Кобзона.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на Обозревателе.

Тема
Санкции против России
Место
Украина
Объект
санкции
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