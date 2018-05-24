СНБО ввели санкции против украинского СМИ

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) внес в список юридических лиц, которые попали под санкции, ООО "Медиа Инновейшн групп" (Киев, издатель "Экономических известий").

Санкционный список, в который попала организация, опубликовали на сайте президента. Так, согласно документу, интернет-провайдерам запрещено предоставлять услуги по доступу к ресурсам, в том числе к субдоменам, в частности: Eizvestia.com.

Также санкции предусматривают: блокирование активов; ограничение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; запрет пользования радиочастотным ресурсом; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования. Аналогичные санкции вводятся в отношении компании "Украинский бизнес портал", в том числе и для субдомена "ubp.com.ua".

К слову, под санкции попал целый ряд российских СМИ: "Наше Радио", "Рен-ТВ", ТНТ и др. Санкции будут действовать три года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны Украины впервые ввел санкции против украинского бизнесмена, владельца группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" Сергея Курченко, который находится в международном розыске.

Также Украина ввела ограничительные меры против семи российских олигархов, которые были включены в санкционный список Соединенных Штатов.

Кроме того, Украина лишила всех госнаград певца Иосифа Кобзона.