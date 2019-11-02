СНБО принял решение по госбюджету-2020

Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел проект Закона Украины "О Государственном бюджете на 2020 год".
Как сказано в сообщении пресс-службы СНБО, заседание прошло 2 ноября, в субботу.
Было принято решение о предложениях к Закону по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны государства. При этом других подробностей в СБНО не раскрыли.
Секретарь СНБО Алексей Данилов
Заседание СНБО
Как писал OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады заложили в государственный бюджет Украины на 2020 год доходы на уровне 1,79 трлн гривен, а расходы – 1,17 трлн гривен.
Министерство обороны Украины получит 101 млрд грн.
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