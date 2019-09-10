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10 сентября • обновлено в 22:56
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Сначала "перемога", потом проблемы: озвучен прогноз на газовые переговоры Украины и России

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Украина в случае продления на один год контракта с Россией на транзит газа окажется в затруднительной ситуации.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук. По его словам, Европейский союз и Украина рассчитывают на 10-летний контракт, однако этим планам вряд ли суждено сбыться.

"Проблема в том, что если на год будет заключен транзитный контракт, а мы двигаемся в этом направлении, то это не будет большой победой. "Газпром" завершает строительство "Северного потока-2" и "Турецкого потока-2" и они фактически год времени для себя тогда выиграют", – объяснил эксперт.

Как напомнил Корольчук, Украина затянула процесс создания независимого оператора газотранспортной системы, на чем настаивал Евросоюз.

"Еврокомиссия, "Нафтогаз Украины" и "Газпром" согласились на то, что подписывать транзитный контракт будет "Нафтогаз", а не новая компания. Это нам дает 100% вариант, что будет контракт на год. На самом деле, это минус", – подчеркнул он.

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Эксперт спрогнозировал объемы транзита по однолетнему газовому контракту.

"Скорее всего, мы увидим цифру 90 млрд, но это будет так называемый максимальный уровень, а реально будет прокачиваться по формуле "качай или плати" 60 млрд кубометров. Это нормальный уровень, мы транзитируем сейчас больше, но в контексте ввода "Северного потока-2" и "Турецкого потока-2" транзит будет постепенно снижаться", – отметил он.

"Это проблема, потому что когда через год времени мы будем выходить на новые переговоры, мы будем в более сложных условиях. Мы сейчас вроде и выиграем, покажем "перемогу", а в результате через год столкнемся с более глобальной проблемой. "Северный поток-2" начнет работать и "Турецкий поток-2" начнет качать газ в Турцию и в Балканский регион в сторону Болгарии, Румынии, даже Молдовы", – подчеркнул Корольчук.

По его мнению, РФ не откажется полностью от украинской ГТС как маршрута поставок, однако уменьшение объемов прокачки газа ударит по Украине.

"Нам навязали эту игру – подпишем контракт на год, а потом посмотрим. А давайте посмотрим, что сегодня сентябрь 2020 года и опять идут переговоры. Тогда уже "Газпром" выставит условия", – подчеркнул эксперт.

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"Раньше, когда мы транзитировали 70% российского газа, наши позиции были сильными. А сейчас мы начали этот объем терять и движемся вниз. Если мы будем транзитировать 50 млрд кубометров, это будет уже 30% поставок российского газа в Европу. Наша роль уменьшится, с нами будут договариваться в последнюю очередь. А в первую очередь будут договариваться с Россией. Это проблема – понижение международного статуса", – пояснил Корольчук.

Сначала "перемога", потом проблемы: озвучен прогноз на газовые переговоры Украины и России

bbc.com

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Рынок газа
Персона
Юрий Корольчук
Место
Украина
Теги
газ Газпром НАК "Нафтогаз" транзит газа
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
без отмена арбитража правила качай или плати больше никто заключать не будет.
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Северг Олег
Северг Олег
Другой такой народ в мире есть который получив на халяву миллиарды дохода в год от тупо транзита чужого газа умудрился бы это профукать и остаться ни с чем ? Я просто не вспомню другого такого случая в истории... кто нибудь помнит подобное ?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Северг Олег, Живут одним днем. Главное чтобы сегодня и побольше, а что там будет завтра неинтересно.
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CARGO 100
CARGO 100
Продавайте быстрей свою ГТС по бросовой цене, сэкономите на демонтаже и утилизации ...
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