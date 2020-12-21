"Смотрящему" за Киевом Комарницкому отписали долю в отеле "Днепр" – СМИ

В приватизированном отеле "Днепр" 10% отписали структурам "нового смотрящего" за Киевом Дениса Комарницкого.

Об этом сообщает "Олигарх". Как известно, покупателем гостиницы стало ООО "Смартленд". Оно приобрело отель за 1,111 млрд грн. Достоверной информации о покупателях в публичном пространстве нет до сих пор. По данным расследования OBOZREVATEL, покупателя (компанию "Смартленд") связывают бизнес-контакты с российскими олигархами.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц, "Смартленд" зарегистрирована в 2013 году, учредителями являются ООО "Айс таун" (82.29%) и Максим Терещук (17,71%), который также числится ее директором. Владельцем "Айс таун" указан Алексей Игунин.

Комарницкому отписали долю в отеле "Днепр" "Олигарх"

По данным издания, в начале декабря в состав учредителей "Айс таун" вошла КУА "Дельта плюс", 100% капитала которой через ООО "Никос-лайн" оформлены на киевлянина Александра Шестакова.

"Дельта плюс" упоминается в расследовании Нацполиции за 2019 год. Утверждается, что через нее проходит реализация объектов недвижимости (имущественных прав) физическим лицам ряда объектов недвижимости ООО "Варда Спецстрой Монтаж".

"Варда" стала известна на всю страну этим летом, после того как нардеп (бывший "слуга народа", сейчас внефракционный) Гео Лерос заявил, что передал в НАБУ и Bihus.info копии документов с компьютера экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого.

Тогда же опубликовали список из трех десятков компаний, напротив большинства из которых была отметка "наши", среди них и "Варда Спецстрой Монтаж" (ее личные подряды на тендерах Киева почти два миллиарда гривен).

Комарницкого называют новым смотрящим за Киевом, который, после выборов президента в 2019 году, подвинул с этой позиции Вадима Столара.

"Поэтому передача 10%-ой доли гостиницы "Днепр", которую уже собираются переделать под казино, тем, кто руководит городом и хорошо разбирается в шоу-бизнесе, выглядит логичной и оправданной", – пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Как уже неоднократно писал OBOZREVATEL, российские предприниматели очень заинтересованы в выходе на украинский рынок азартных игр, который совсем скоро станет легальным. В самом законе о легализации, который разработал скандальный бизнесмен Борис Баум, заложили определенные преференции для россиян.

Есть угроза, что вместо обещанного центра для киберспортсменов в отеле "Днепр" создадут крупнейшее казино, деньги от которого будут распределяться между реальными заграничными бенефициарами.

16 декабря новые собственники "Днепра" подали заявку и начали регистрацию торговой марки "Dnipro Casino".

С одной стороны, новый закон разрешает открывать казино в отелях. С другой же – если в "Днепре" действительно можно будет играть в азартные игры, то возникает логичный вопрос: зачем прикрываться компьютерными играми, если планируете зарабатывать на казино.