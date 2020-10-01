"Смотрящий" за игорным бизнесом Баум получил кабинет в Офисе президента. Видео

Роман Груша Экономика 12:16, 1.10.2020 Обновлено: 12:32, 1.10.2020

Российский бизнесмен Борис Баум, которого могут назначить руководителем Комиссии по надзору за игорным бизнесом в Украине, получил собственный кабинет в Офисе президента.

"Это 350-й кабинет в ОП, он закреплен за Борисом Баумом, который является помощником Кирилла Тимошенко", – сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Мотовиловец в комментарии "Радио Свобода".

В кабинете Баума проводились встречи, которые стали предметом уголовных разбирательств Национального антикоррупционного бюро.

В частности, в НАБУ обратился аграрный бизнесмен Олег Дмитренко с заявлением о возможном совершении преступления нардепом от "Слуги народа" Павлом Халимоном.

Дмитренко сообщил, что записывал на диктофон телефонные разговоры и встречи с депутатом и его доверенным лицом – другим предпринимателем Сергеем Селютиным. Эти записи свидетельствуют о том, что Халимон и Селютин якобы предлагали ему решение проблем с правоохранителями и благоприятные условия для ведения бизнеса в Черниговской области в обмен на 40 миллионов гривен.

Сам Халимон в комментарии журналистам факт встреч подтвердил, но заявил, что денег не требовал.

Напомним, что еще в феврале 2020 года журналисты сообщали, что руководство игорным бизнесом в Украине собирались отдать человеку, связанным с Офисом президента и Россией – Бауму.

По данным СМИ, он регулярно принимал участие в обсуждении законопроекта об игральном бизнесе и даже участвовал в его разработке, хотя не является ни депутатом, ни представителем бизнеса, ни общественником.

Комиссия по развитию и регулированию азартных игр – новый государственный орган, который будет решать вопросы выдачи лицензий, проверок, санкций относительно казино, а также будет получать от них финансовую отчетность.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналисты узнали, что руководство ОПУ в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая.

  • Операция получила название "Баум" – в честь бизнесмена Бориса Баума, претендента на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине. Именно он стоит за этими схемами вместе с Кириллом Тимошенко, заместителем председателя Офиса президента Украины.

  • Позже журналистка Светлана Крюкова сообщила, что Баум получил украинское гражданство благодаря Тимошенко.

  • В сети опубликованы документы о гуманитарных рейсах из Китая в Украину, часть товаров в которых оказалась коммерческого назначения. Но такая перевозка не может осуществляться по дипломатическим каналам.

  • Публикации о спекулятивных сделках Офиса президента, по нашему мнению, стали причиной крупнейшей в истории OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцию.

  • В разгар атаки новоиспеченный владелец украинского паспорта Баум написал сообщение и передал "привет" главе редакционного совета OBOZREVATEL Михаилу Бродскому. Это можно воспринять как его расправу за публикацию разоблачительных материалов.

  • Что касается Кирилла Тимошенко, то о его причастности заявил и альтернативный Telegram-канал "Тёмный рыцарь". На кибератаки замглавы ОПУ якобы потратил личные деньги.

  • 2 мая киберполиция Украины приняла заявление редакции о сильнейшей хакерской атаке за все время существования издания.

  • 4 мая на закрытой встрече со СМИ Тимошенко оправдал Баума, заявив, что он входит в группу людей при ОПУ, которая борется с эпидемией COVID-19 в Украине. Российский бизнесмен якобы работает на волонтерских началах.

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