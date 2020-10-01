'Смотрящий' за игорным бизнесом Баум получил кабинет в Офисе президента. Видео

Российский бизнесмен Борис Баум, которого могут назначить руководителем Комиссии по надзору за игорным бизнесом в Украине, получил собственный кабинет в Офисе президента.

"Это 350-й кабинет в ОП, он закреплен за Борисом Баумом, который является помощником Кирилла Тимошенко", – сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Мотовиловец в комментарии "Радио Свобода".

В кабинете Баума проводились встречи, которые стали предметом уголовных разбирательств Национального антикоррупционного бюро.

В частности, в НАБУ обратился аграрный бизнесмен Олег Дмитренко с заявлением о возможном совершении преступления нардепом от "Слуги народа" Павлом Халимоном.

Дмитренко сообщил, что записывал на диктофон телефонные разговоры и встречи с депутатом и его доверенным лицом – другим предпринимателем Сергеем Селютиным. Эти записи свидетельствуют о том, что Халимон и Селютин якобы предлагали ему решение проблем с правоохранителями и благоприятные условия для ведения бизнеса в Черниговской области в обмен на 40 миллионов гривен.

Сам Халимон в комментарии журналистам факт встреч подтвердил, но заявил, что денег не требовал.

Напомним, что еще в феврале 2020 года журналисты сообщали, что руководство игорным бизнесом в Украине собирались отдать человеку, связанным с Офисом президента и Россией – Бауму.

По данным СМИ, он регулярно принимал участие в обсуждении законопроекта об игральном бизнесе и даже участвовал в его разработке, хотя не является ни депутатом, ни представителем бизнеса, ни общественником.

Комиссия по развитию и регулированию азартных игр – новый государственный орган, который будет решать вопросы выдачи лицензий, проверок, санкций относительно казино, а также будет получать от них финансовую отчетность.

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