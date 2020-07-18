Смолий указал в декларации 120 млн после увольнения из НБУ

Экс-глава НБУ Яков Смолий указал в своей декларации за время пребывания на должности 120 млн гривен на банковских счетах и 41 объект недвижимости.

Декларация появилась на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Стоит отметить, что отчет о доходах Смолий должен был подать в обязательном порядке после своего увольнения.

На банковских счетах задекларировал:

$3,8 млн (104 млн грн)

14,6 млн грн

€3,8 тыс. (119 тыс. грн)

Декларация Смолия НАПК

Декларация Смолия НАПК

Декларация Смолия НАПК

Всего Смолий заработал за полгода 2020-го более 9 млн грн:

зарплата в Нацбанке – 212 тысяч,

дивиденды – 3,5 млн грн,

доход от аренды недвижимости – 2,7 млн грн,

проценты – 2,6 млн грн;

Декларация Смолия НАПК

Декларация Смолия НАПК

Декларация Смолия НАПК

Декларация Смолия НАПК

Также экс-глава НБУ задекларировал 19 офисов в разных областях Украины. Цену за несколько офисов он не указал, но многие из них оцениваются в больше, чем 200 тысяч гривен.

Также бывший глава регулятора сообщил о владении/совладении 13 земельными участками в разных регионах Украины, из них только два участка меньше 100 км.кв, многие – больше тысячи км.кв.

Также Смолию с семьей принадлежит такая недвижимость:

квартира на 223,1 кв.м. в Киеве;

квартира на 130 кв.м. в Киеве;

жилой дом на 654,1 кв.м. в Погребах (Броварской район, Киевская область);

апартаменты на 177,6 кв.м. в Севастополе;

физкультурно-оздоровительный комплекс на 1157 кв.м. за 792,5 тыс. грн;

дом семейного отдыха на 276,9 кв.м. в Гуровщине (Киевская область);

медицинское учреждение во Львове;

гараж на 35,3 кв.м. в Киеве;

гараж на 22,7 кв.м. в Севастополе.

Еще бывший руководитель НБУ сообщил о четырех автомобилях и прочих транспортных средствах, самый новый из них – автомобиль Volkswagen Multivan 2012 г.в. за 400 тыс. грн. Также есть автомобиль Toyota LC100 2006 г.в. за 375 тыс. грн, автомобиль Mitshubishi Colt 2002 г.в. – 125 тыс. грн.

Кроме того, ему принадлежит гольфкар, квадроцикл и элитные часы (Patek Philippe, Breguet).

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