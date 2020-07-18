Смолий указал в декларации 120 млн после увольнения из НБУ
Яков Смолий обнародовал декларацию.
Экс-глава НБУ Яков Смолий указал в своей декларации за время пребывания на должности 120 млн гривен на банковских счетах и 41 объект недвижимости.
Декларация появилась на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Стоит отметить, что отчет о доходах Смолий должен был подать в обязательном порядке после своего увольнения.
На банковских счетах задекларировал:
$3,8 млн (104 млн грн)
14,6 млн грн
€3,8 тыс. (119 тыс. грн)
Декларация Смолия НАПК
Декларация Смолия НАПК
Декларация Смолия НАПК
Всего Смолий заработал за полгода 2020-го более 9 млн грн:
зарплата в Нацбанке – 212 тысяч,
дивиденды – 3,5 млн грн,
доход от аренды недвижимости – 2,7 млн грн,
проценты – 2,6 млн грн;
Декларация Смолия НАПК
Декларация Смолия НАПК
Декларация Смолия НАПК
Декларация Смолия НАПК
Также экс-глава НБУ задекларировал 19 офисов в разных областях Украины. Цену за несколько офисов он не указал, но многие из них оцениваются в больше, чем 200 тысяч гривен.
Также бывший глава регулятора сообщил о владении/совладении 13 земельными участками в разных регионах Украины, из них только два участка меньше 100 км.кв, многие – больше тысячи км.кв.
Также Смолию с семьей принадлежит такая недвижимость:
квартира на 223,1 кв.м. в Киеве;
квартира на 130 кв.м. в Киеве;
жилой дом на 654,1 кв.м. в Погребах (Броварской район, Киевская область);
апартаменты на 177,6 кв.м. в Севастополе;
физкультурно-оздоровительный комплекс на 1157 кв.м. за 792,5 тыс. грн;
дом семейного отдыха на 276,9 кв.м. в Гуровщине (Киевская область);
медицинское учреждение во Львове;
гараж на 35,3 кв.м. в Киеве;
гараж на 22,7 кв.м. в Севастополе.
Еще бывший руководитель НБУ сообщил о четырех автомобилях и прочих транспортных средствах, самый новый из них – автомобиль Volkswagen Multivan 2012 г.в. за 400 тыс. грн. Также есть автомобиль Toyota LC100 2006 г.в. за 375 тыс. грн, автомобиль Mitshubishi Colt 2002 г.в. – 125 тыс. грн.
Кроме того, ему принадлежит гольфкар, квадроцикл и элитные часы (Patek Philippe, Breguet).
Как сообщал OBOZREVATEL:
Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". По его словам, в течение длительного времени на НБУ осуществлялось "систематическое политическое давление".
Впоследствии президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Смолия.
Вероятно, глава Нацбанка написал заявление об отставке после напряженного разговора с Зеленским, с которым у него был конфликт.
Верховная Рада в пятницу, 3 июля, отправила чиновника в отставку.