Смолий подал в отставку после публичного конфликта с Зеленским, – СМИ

Валентина Гембарская Экономика 11:37, 2.07.2020 Обновлено: 12:22, 2.07.2020

Глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке после напряженного разговора с президентом Владимиром Зеленским, с которым у него был конфликт.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на трех свидетелей конфликта на заседании Нацсовета реформ. В частности, еще одной причиной стали разные взгляды президента и главы НБУ на развитие экономики.

Издание утверждает, что Зеленскому не понравились слабые результаты госпрограммы дешевых кредитов "5-7-9", и он в резкой форме высказал претензии Смолию, что банки-участники выдают мало кредитов.

"5-7-9 – это старая претензия. Зеленский высказывал ее еще в январе: высокая ставка, по которой НБУ не дает ход кредитам. И вообще, президент находится в другой экономической парадигме: деньги – кровь экономики, их нужно больше; сушить экономику – нельзя, курс – немного опустить и тому подобное. А Смелый со своим таргетированием инфляции во время кризиса – это так себе история", – заявили в руководстве "Слуги народа".

В то же время собеседники "Экономической Правды" в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются три возможные кандидатуры на должность главы НБУ:

  • Владимир Лавренчук. Бывший председатель правления "Райффайзен банка Аваль", уже был кандидатом на пост главы НБУ после отставки Валерии Гонтаревой.

  • Кирилл Шевченко. Действующий руководитель государственного Укргазбанка.

  • Тимофей Милованов. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука и президент Киевской школы экономики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". Он заявил, что в течение длительного времени на регулятора осуществляется "систематическое политическое давление".

  • Со своей стороны в НБУ заявили, что уважают решение Якова Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережение о "политическом давлении".

  • Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы об отставке считает эмоциональным.

  • В МВФ заявили, что независимость НБУ находится в центре программы, которую поддерживает фонд, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы правления Нацбанка.

  • Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Смолия.

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