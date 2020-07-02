Смолий подал в отставку после публичного конфликта с Зеленским, – СМИ

Глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке после напряженного разговора с президентом Владимиром Зеленским, с которым у него был конфликт.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на трех свидетелей конфликта на заседании Нацсовета реформ. В частности, еще одной причиной стали разные взгляды президента и главы НБУ на развитие экономики.

Издание утверждает, что Зеленскому не понравились слабые результаты госпрограммы дешевых кредитов "5-7-9", и он в резкой форме высказал претензии Смолию, что банки-участники выдают мало кредитов.

"5-7-9 – это старая претензия. Зеленский высказывал ее еще в январе: высокая ставка, по которой НБУ не дает ход кредитам. И вообще, президент находится в другой экономической парадигме: деньги – кровь экономики, их нужно больше; сушить экономику – нельзя, курс – немного опустить и тому подобное. А Смелый со своим таргетированием инфляции во время кризиса – это так себе история", – заявили в руководстве "Слуги народа".

В то же время собеседники "Экономической Правды" в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются три возможные кандидатуры на должность главы НБУ:

Владимир Лавренчук. Бывший председатель правления "Райффайзен банка Аваль", уже был кандидатом на пост главы НБУ после отставки Валерии Гонтаревой.

Кирилл Шевченко. Действующий руководитель государственного Укргазбанка.

Тимофей Милованов. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука и президент Киевской школы экономики.

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